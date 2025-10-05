Wzruszające słowa Mateusza Masternaka po zdobyciu pasa mistrza Europy. Piękne wyznanie

Mateusz Masternak został w sobotę, 4 października mistrzem Europy EBU

Polski pięściarz znokautował Joela Djeko w siódmej rundzie

Po pojedynku w rozmowie z TVP Sport zdecydował się na piękną dedykację, która wzbudziła wielkie wzruszenie

Mateusz „Master” Masternak (50-6, 33 KO) znów na szczycie! Polski pięściarz w spektakularnym stylu znokautował Joela Tambwe Djeko (19-4-1, 9 KO) i sięgnął po tytuł mistrza Europy (EBU) w wadze junior ciężkiej podczas gali Nosalowy Dwór KnockOut Boxing Night 41 w Zakopanem.

To był pokaz siły i doświadczenia. Od pierwszego gongu Masternak dyktował tempo i spychał Belga do defensywy. W siódmej rundzie Polak trafił rywala lewym prostym, a potem dwoma potężnymi prawymi w okolice skroni. Djeko padł na deski i już się nie podniósł!

– Wiedziałem, że Djeko ma słabe nogi, więc taktyka była prosta: atak i cofnięcie. To działało – on tracił ułamki sekundy, a ja to wykorzystywałem – mówił po walce zadowolony „Master”, który po raz drugi w karierze zdobył pas mistrza Europy. Poprzedni raz dokonał tego w 2012 roku w Norymberdze, pokonując Fina Juho Haapoję.

Wzruszająca dedykacja Mateusza Masternaka dla żony i dzieci

Mateusz Masternak po wygranym pojedynku rozczulił publiczność, decydując się na wzruszającą dedykację. Skierował kilka słów pod adresem swojej żony i dzieci. Wyszło na to, że spełnił prośbę swojego synka.

- 20 lat rozłąki, wyrzeczeń, pragnienia. Zawsze Daria stoi po prawej stronie mojego życia. Syn powiedział: tato, ściągnij go z planszy. Zrobiłem to dla Was – powiedział po walce Mateusz Masternak, kierując dedykację dla żony i dzieci.

Wielkie zwycięstwa Polaków w Zakopanem

Polscy kibice mieli tej nocy więcej powodów do radości. W poprzednich walkach także nie brakowało emocji: Adam Balski (21-3, 12 KO) pokonał Artura Kubiaka (2-6, 1 KO) w kategorii bridgerweight, Ihosvany Garcia (15-0, 10 KO) wygrał na punkty z Andrijem Welikowskim (21-4-2, 14 KO).

Kamil Szeremeta (26-3-2, 9 KO) znokautował Borisa Nedbala (6-4, 6 KO) w czwartej rundzie, a Michał Soczyński (11-0, 8 KO) efektownie zakończył pojedynek z Tonym Salamem (19-6, 14 KO) już w drugiej rundzie!