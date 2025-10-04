Mateusz Masternak mistrzem Europy! Fenomenalne zwycięstwo przez nokaut w 7. rundzie

Masternak mistrzem Europy EBU! Pokonał Djeko przez nokaut

Mateusz Masternak po latach przerwy znów zdobył pas mistrza Europy EBU. Polski pięściarz świętował 4 października wyjątkowy jubileusz – pojedynek zakończył się już jego pięćdziesiątą wygraną w zawodowej karierze. „Master” wyszedł do ringu w Nosalowym Dworze w Zakopanem do pojedynku z Joelem Djeko. Reprezentant Belgii szukał pojedynczych zrywów, które miały dać mu zwycięstwo przed czasem.

Masternak, który słynie z ringowej inteligencji i mądrego boksowania, nie dawał się jednak nabierać zbyt często na sprytne zagrywki Djeko. Powoli punktował go i wygrywał kolejny rundy. W siódmej odsłonie pojedynku potężny prawy prosty „podłączył” Belga, który otrzymał jeszcze jeden prawy i padł na deski.

Sędzia wyliczył go do dziesięciu, a zawodnik jeszcze przez dłuższą chwilę dochodził do siebie w narożniku. Dla Masternaka była to 50. wygrana w zawodowej karierze, a pas mistrza Europy EBU dać mu może kolejną szansę na walkę o mistrzostwo świata w boksie.

Wzruszające słowa Mateusza Masternaka

Mateusz Masternak po pojedynku udzielił poruszającego wywiadu, w którym skierował piękne słowa pod adresem swoich najbliższych.

- 20 lat rozłąki, wyrzeczeń, pragnienia. Zawsze Daria stoi po prawej stronie mojego życia. Syn powiedział: tato, ściągnij go z planszy. Zrobiłem to dla Was – powiedział po walce Mateusz Masternak, kierując dedykację dla żony i dzieci.