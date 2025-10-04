Mateusz Masternak wprost o porażce Tomasza Adamka. Mocne słowa! W tej kwestii wyglądał fatalnie

Mateusz Masternak w sobotę, 4 października zawalczy o pas mistrza Europy EBU

Jego przeciwnikiem w pojedynku o ten pas będzie Noelem Djeko

W rozmowie z „Super Expressem” Masternak wypowiedział się o walce Soldić – Adamek

Masternak szczerze o ostatniej porażce Adamka: Było ryzyko!

Mateusz Masternak już w tę sobotę stoczy wielki pojedynek. „Master” 4 października może zostać nowym mistrzem Europy. W Nosalowym Dworze w Zakopanem zmierzy się z Noelem Djeko, a stawką będzie pas organizacji EBU. Przed starciem udzielił obszernego wywiadu „Super Expressowi”, w którym opowiedział nie tylko o swoim starciu, ale także skomentował szeroko ostatnią walkę Tomasza Adamka.

Były mistrz świata dwóch kategorii wagowych przegrał już w drugiej rundzie z byłym mistrzem dwóch kategorii wagowych KSW Roberto Soldiciem. „Robocop” bił mocno i celnie, a starcie zostało szybko przerwane. To była deklasacja.

Adamek zakończył karierę, ale nadal ma ważny kontrakt z Fame. AI wskazała potencjalnych rywali, padło nazwisko Najmana

Co o pojedynku Adamka myśli Mateusz Masternak? Jego zdaniem „Góralowi” jest ciężko zakończyć przygodę ze sportem. - Z pewnością zostawiać mu boks jest bardzo ciężko. Podejrzewam, że nie ma pasji do czegoś innego, pomysłu na życie poza sportem i wraca w miejsce, w którym czuje się najlepiej. To jest problem! Boks jest kontaktowy i biorąc młodego zawodnika, nawet nie boksera, który ma ciężkie ręce, jest zmotywowany... Takie ryzyko zawsze było – przyznał wprost.

„Widziałem lepsze zakończenia karier”. Masternak wprost o Adamku

Mateusz Masternak w rozmowie z „Super Expressem” przyznał wprost, że jego zdaniem Adamek koordynacyjnie wyglądał fatalnie, choć przygotowania trwały blisko dwa miesiące.

- Widziałem lepsze zakończenia karier. Nikt mu nie odbierze, co osiągnął, ale jeśli będzie kontynuował karierę, walki nie będą lepsze. Otrzymał ciężki cios, ale koordynacja, układy nerwowe i mięśniowe są sparaliżowane w momentach stresu. Koordynacyjnie wyglądał fatalnie, choć potraktował to serio i był na obozie przez 8 tygodni – dodał.