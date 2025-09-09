Dla Adamka starcie z Soldiciem było jak zderzenie ze ścianą. Znacznie młodszy, szybszy i bardzo mocno bijący Chorwat dwa razy powalił "Górala" na deski i po niespełna dwóch rundach było po wszystkim. Były mistrz świata już w ringu po walce zapowiedział, że kończy karierę, a kilka minut później potwierdził to w rozmowach z dziennikarzami.

W przeszłości Adamek miał jednak problemy z dotrzymywaniem słowa w tej kwestii i niewykluczone, że teraz będzie podobnie. Zwłaszcza, że "Góral" ma jeszcze jedną walkę w kontrakcie z Fame.

- W życiu każdego przychodzi taki moment, kiedy trzeba odpuścić, ale boję się, że teraz będą go jeszcze namawiać na inne walki. Tomek zrobi z tym, co będzie chciał - powiedział nam Artur Szpilka, który był mocno przybity po batalii Adamka z Soldiciem.

Jeśli zatem Adamek kolejny raz się "złamie" i jednak zdecyduje się wypełnić kontrakt z Fame, to z kim powinien się zmierzyć w kolejnym pojedynku? O to zapytaliśmy sztuczną inteligencję.

AI wskazała potencjalnych rywali Tomasza Adamka: Saleta, Najman, Pudzianowski, Binkowski

AI biorąc pod uwagę wiek, stan zdrowia, dorobek Adamka oraz realia Fame wskazała kilka potencjalnych opcji. Oto one:

1. Andrzej Fonfara

- Obaj to byli czołowi polscy bokserzy, choć w innych kategoriach wagowych. Pojedynek miałby wartość historyczną i sentymentalną dla kibiców boksu, a przy tym uniknięto by kontrowersji typu "influencer vs legenda". Wciąż byłby to sportowy pojedynek.

2. Mariusz Pudzianowski

- bardzo medialne zestawienie, które mogłoby przyciągnąć widownię spoza Fame

- obaj są ikonami polskiego sportu, ale w zupełnie innych dyscyplinach

- problem: duża różnica wagi na korzyść "Pudziana", ryzyko zdrowotne dla Adamka

3. Inny były bokser/kickbokser z pokolenia Adamka, np. Przemysław Saleta, Artur Binkowski czy Marcin Najman

- takie zestawienie byłoby bardziej wyrównane fizycznie i wiekowo

- kibice mieliby poczucie "pożegnania legendy" w godny sposób

- Najman ma duże doświadczenie w Fame i zawsze przyciąga widownię i jest to opcja czysto medialna

4. Pojedynek pokazowy z celebrytą/influencerem

- jeśli Fame postawi wyłącznie na show, można wyobrazić walkę Adamka z kimś bardzo popularnym medialnie (np. dużym influencerem albo celebrytą, który lubi boksować)

- byłoby to bardziej rozrywkowe niż sportowe, ale Adamek miałby przewagę doświadczenia i nie narażałby się na ciosy od zawodowca klasy Soldicia

A jakie jest Wasze zdanie? Adamek powinien definitywnie zakończyć karierę czy jednak wypełnić kontrakt z Fame i stoczyć jeszcze jeden pojedynek?

