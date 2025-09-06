FAME 27 Witamy w relacji na żywo z gali FAME 27: Kingdom! Start gali o 19:30, bądźcie z nami! Dobry wieczór! Zaczyna się gala FAME 27! Przed nami najpierw oczywiście studio. Tomasz Adamek zrobił to tuż przed walką z Roberto Soldiciem! To podzieliło fanów Górala Do pierwszej walki jeszcze daleko, więc macie czas, by zobaczyć, co Tomasz Adamek robił przed galą. To wywołało sporo dyskusji pośród fanów! Syn Karola Nawrockiego na FAME 27! Daniel Nawrocki obejrzy na żywo wielką walkę Adamek - Soldić Już wiadomo, że na FAME 27 pojawił się specjalny gość - syn prezydenta Polski! Za chwilę pierwsza walka gali FAME 27! Przed pierwszą walką jeszcze oficjalne otwarcie gali. Brajan "Bojan" Bojanko i Bartosz "Hermes" Jarzyński wychodzą już do klatki! Walka odbędzie się w formule MMA. Bojan vs Hermes runda I Zaczęli! Bojan vs Hermes runda I KOOOONIEEEEC! Bojan poddał Hermesa! Hermes starał się zepchnąć Bojana do obrony, ale ten poszedł po obalenie i szybko mu się to udało! Bojanko sporo wysiłku musiał włożyć w to, aby ustabilizować swoją pozycję, ale udało mu się w połowie rundy wejść w dosiad! Nie mógł on jednak wyprowadzić w pełni mocnych ciosów, ponieważ Hermes mocny przytrzymywał swojego rywala. Nagle jednak Bojan udusił rywala przedramieniem! Co za skończenie już w pierwszej walce na FAME 27! Nie czekamy, lecimy dalej. Michał "Matrix" Królik i Alan Kwieciński wchodzą do klatki, walka w K-1. Matrix vs Alanik runda I Zaczęli! Matrix vs Alanik runda I KONIEC! Kwieciński przegrywa, lekarz przerwał walkę! Potężna bitka od samego początku! Matrix ruszył na Kwiecińskiego, Alan wytrwał, zaczął kontrować, ale na niewiele się to zdało, ponieważ Matrix po chwili ruszył z kolejną szarżą i rozwalił twarz Alanika. Do klatki wszedł lekarz, który musiał zatamować bardzo mocne krwawienie na twarzy Kwiecińskiego, ale po chwili zdecydował on, że zawodnik nie jest w stanie kontynuować walki. Trwa przedstawienie bohaterów kolejnych walk. Zaczynamy kartę główną. Za chwilę walka Kamil Minda vs Bartosz Szachta, ale najpierw... Minda musi przebiec 10 minut na bieżni! Przypomnijmy, to walka w K-1, ale tylko jedna runda 9-minutowa! Minda vs Szachta runda I Zaczęli! Minda vs Szachta runda I Nie ma co się dziwić, że Szachta był bardziej aktywny od początku walki. Szachta rzucał ciosami rękoma, ale też atakował mocnymi low-kickami, aby jeszcze bardziej ograniczyć mobilność rywala. Minda przede wszystkim się cofał i szukał kontr, ale nie miał ku temu wielu okazji. WALKA PRZERWANA! Minda trafił ciosem Szachtę, ale potem... rzucił się na niego w parterze, a to przecież K-1! Minda vs Szachta runda I Wracamy do walki! Minda uniknął dyskwalifikacji, ale ma minus punkt. Minda vs Szachta runda I Ależ awantura! Minda rzucił się na Szachtę, pięknie go zbił, ale znów rzucił się na niego w parterze! Co więcej, gdy sędzia odciągnął Mindę, to Szachta zaczął go bić w rewanżu i jeszcze próbował go kopnąć! Szkoda, bo Minda, mimo wycieńczenia biegiem poprzedzającym walkę, radził sobie świetnie. Nie mogło być innej decyzji. Dyskwalifikacja Mindy. Przed nami kolejna walka! Oskar Wierzejski vs Przemysław "Sequento" Skulski, walka w MMA Wierzejski vs Sequento runda I Zaczęli! Wierzejski vs Sequento runda I KONIEC! Wierzejski wygrywa już w I rundzie! Wierzejski ruszył do ataku, Sequento tylko się cofał i w końcu cofnął się aż pod ogrodzenie. W tedy ruszył po obalenie, które Wierzejski świetnie obronił i zaraz... sam znalazł się w parterze nad Sequento! Zaczął obijać swojego rywala, Skulski oddał plecy, bronił się biernie i sędzia przerwał walkę! Za chwilę kolejna walka - Wiktor "Wronek" Wronka vs Hubert Dajczman w boksie w małych rękawicach. Wronek vs Dajczman runda I Zaczęli! Wronek vs Dajczman runda I Obaj są bardzo szczupli i bardzo szybcy, więc obaj zaczęli walkę dość spokojnie. Dajczman z początku był bardziej aktywny, Wronek z kolei w chwilach zagrożeniach klinczował. Pod koniec to Wronek szedł bardziej do przodu, ale nie opłaciło mu się to, bo Dajczman świetnie skontrował i pod koniec rundy wyprowadził kilka celnych ciosów! Wronek vs Dajczman runda II Zdecydowana przewaga Dajczmana w drugiej rundzie, w zasadzie przez cały czas to ona naciskał rywala, Wronek walczył na wstecznym biegu. Być może nie dostał zbyt wiele razy, ale sam tym bardziej nie potrafił zagrozić swojemu rywalowi, Dajczman świetnie unikał ataków przeciwnika. Wronek vs Dajczman runda III Koniec! Dajczman jeszcze mocniej zaznaczył swoją dominację, ganiał Wronka po całym ringu i coraz częściej trafiał rywala, który miał coraz mniej sił i nie był w stanie unikać ataków przeciwnika. Pod koniec Dajczman poszukał jeszcze nokautu, ale nie zdołał trafić na tyle czysto. Inna decyzja niż jednogłośne zwycięstwo Dajczmana będzie sensacją. Dajczman jednogłośnym zwycięzcą! Nie śpimy, jedziemy dalej! Przed nami walka Marcin "Cesarz" Najman vs Łukasz "Tuszol" Tuszyński! Walka w MMA. Cesarz vs Tuszol runda I Zaczęli! Cesarz vs Tuszol runda I Najman zdecydowanie wyczekiwał na to, co zrobi jego rywal. Tuszol nie czekał długo, zaczął rzucać pojedynczymi uderzeniami i kopnięciami. Najman rzadko kontrował, ale gdy zobaczył, że Tuszyński uszkodził się przy jednym z kopnięć, to rzucił się na niego! Walka przez chwila toczyła się w zwarciu pod siatką, Najman szukał sprowadzenia i choć najpierw się nie udało, to na kilkanaście sekund przed końcem rzucił Tuszola na matę. Nie wiadomo, czy Tuszol dotrwa do końca, tam na pewno jest jakiś uraz nogi. Cesarz vs Tuszol runda II KOOOOOONIEEEEEEC! TUSZOL PODDAŁ NAJMANA! Cesarz vs Tuszol runda II Tuszol nie wyglądał na kontuzjowanego na początku drugiej rundy, bo znów zaczął od kopnięć na Najmana, ale "Cesarz" szybko zareagował, złapał po prostu dużo mniejszego Tuszola w pół, położył go na macie i wszedł w dosiad! Nie potrafił jednak tego wykorzystać, Tuszol zdołał się nieco wywinąć, złapał ramię Najmana i założył mu balachę! Co za poddanie! Bez przedłużania - kolejna walka przed nami! Lexy Chaplin vs Klaudia "Sheeya" Kołodziejczyk w K-1 w małych rękawicach. Lexy vs Sheeya runda I Zaczęły! Lexy vs Sheeya runda I Lexy próbowała zacząć od kopnięć, ale Sheeya była na to gotowa, do tego sama próbowała podobnych kopnięć. Panie mieszały kopnięcia z ciosami pięściami, ale na początku obie czujnie odchylały się przed kolejnymi uderzeniami. Z biegiem czasu Lexy starała się wywierać presję, ale Kołodziejczyk pokazała, że potrafi kontrować. Walka dość wyrównana, wiele krzyżowych uderzeń, dużo akcji, ale mało zdecydowanie celnych trafień. Lexy vs Sheeya runda II Sheeya teraz mocniej ruszyła do ataku, Lexy jednak nie przestraszyła się i sama zaczęła atakować! Znów od samego początku widzieliśmy dużą wymianę uderzeń między zawodniczkami. Runda zdecydowanie podobna do tej pierwszej - obie zawodniczki dużo próbowały, zarówno uderzeń pięściami, jak i kopnięć i obie mocno trzymają się dalej na nogach. Lexy vs Sheeya runda III Tym razem dużo lepiej zaczęła Sheeya, mocno trafiła rywalkę i ruszyła, szukając nokautu! Lexy wycofała się pod siatkę, ale przetrwała największy napór i zdołała wróci na środek. W połowie walki jednak Sheeya znów zaczęła obijać przeciwniczkę, Chaplin coraz rozpaczliwiej się broniła, ale znów przetrwała! Ostatecznie Kołodziejczyk nie znokautowała rywalki, ale ostatnia runda zdecydowanie dla niej! Klaudia "Sheeya" Kołodziejczyk wygrywa jednogłośną decyzją sędziów! Teraz czeka nas spora przerwa, ponieważ klatka musi zostać zdemontowana, a zamontowany zostanie ring! Wszystko już gotowe, czas na co-main event! Michał Materla vs Dawid "Crazy" Załęcki - boks w małych rękawicach. Materla i Załęcki są już w ringu! Za chwilę start! Materla vs Crazy runda I Zaczęli! Materla vs Crazy runda I KOOOOOOOOONIEEEEEEEEEEEEC MATERLA NOKAUTUJE ZAŁĘCKIEGO! Materla od razu spycha Załęckiego do obrony, chowając się za gardą, natomiast Załęcki z opuszczonymi rękoma ucieka i szuka kontr. Po minucie Załęcki świetnie trafił Materlę, który musiał być liczony! Sam Crazy też trafił rywala, bo z jego oka leci krew! Po liczeniu Materla głównie stał w środku ringu, a Załęcki skakał wokół niego i próbował ponownie "ukąsić", choć miał problem, z powodu zalanego krwią oka. Wydawało się, że zaraz skończy się pierwsza runda, ale pod sam koniec Materla wyprowadził błyskawiczny prawy sierp, który położył Crazy'ego na deski! Materla po walce podziękował swojemu zespołowi, a na koniec podziękował też KSW za to, że dzięki tej organizacji stał się sławny i został jedną z legend polskiego MMA. Teraz została nam już tylko walka wieczoru. Roberto Soldić wchodzi do ringu! Nadchodzi też Tomasz Adamek! Walka odbędzie się oczywiście na zasadach bokserskich. Adamek vs Soldić runda I Zaczęli! Walka zakontraktowana na 8 rund, ale czy aż tyle będziemy potrzebować? Zaraz zobaczymy! Adamek vs Soldić runda I Bardziej aktywny na początku Soldić, Adamek wyczekuje, ale po chwili sam wyprowadził mocną kombinację, która rozjuszyła RoboCopa! Soldić starał się zagonić "Górala" do narożnika, ten jednak skutecznie się z tego wywijał. Z każdą kolejną sekundą Soldić zyskiwał jednak przewagę i mocno obijał rywala kolejnymi kombinacjami, już pojawiła się krew na twarzy Adamka. Adamek vs Soldić runda II KONIEC! Soldić nokautuje Tomasza Adamka! Dobry lewy sierp Soldicia nad prostym Adamka już na samym początku rundy. Z biegiem czasu RoboCop się rozpędzał i w końcu trafił! Nokdaun na Adamku i widać, że jest zamroczony. Kolejna seria Soldicia, Adamek znów poleciał na deski i sędzia zakończył pojedynek! Niestety, Tomasz Adamek górował doświadczeniem i warunkami fizycznymi nad swoim rywalem, ale wieku robi swoje - 18 lat różnicy było widać w szybkości i mocy uderzeń. Soldić bez większego problemu rozprawił się z "Góralem". To już wszystko z naszej strony, dziękujemy za uwagę i zapraszamy na kolejne relacje na żywo na supersport.se.pl

Adamek - Soldić na FAME 27

Pojedynek był zakontraktowany na osiem rund, ale potrwał niecałe dwie. Od początku bardziej aktywny był Soldić, Adamek wyczekiwał, ale po chwili sam popisał się mocną kombinacją, która rozjuszyła RoboCopa. Od tamtego momentu Chorwat starał się zagonić "Górala" do narożnika, ten jednak skutecznie się bronił. Z każdą kolejną sekundą Soldić zyskiwał przewagę i mocno obijał kolejnymi kombinacjami, już pojawiła się krew na twarzy Adamka.

W drugiej rundzie Soldić dwa razy posłał na deski Tomasza Adamka. Zaczął dobrym lewym sierpem nad prostym Adamka na samym początku rundy. RoboCop się rozpędzał i w końcu trafił. Widać, że Adamek jest zamroczony. Szybko nadeszła kolejna seria Soldicia, Adamek znów poleciał na deski i sędzia zakończył pojedynek, nie ryzykując zdrowiem 48-letniego pięściarza.

Walka Roberto Soldicia z Tomaszem Adamkiem budziła masę emocji. Trudno się dziwić, bo „Góral” pokazał, że mimo wieku, wciąż potrafi świetnie boksować. Soldić do niedawna był jedną z najjaśniejszych gwiazd federacji KSW – w 2021 roku w spektakularny sposób znokautował Mameda Khalidova, legendę organizacji i odebrał mu pas mistrza wagi średniej, zostając tym samym podwójnym mistrzem. Chorwat dzierżył też pas wagi półśredniej. To właśnie Khalidov był największym punktem odniesienia w przewidywaniach wyniku starcia Tomasza Adamka z Roberto Soldiciem. Chorwat faworytem pojedynku i wywiązał się ze swej roli...

