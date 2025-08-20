W ostatnich tygodniach szefowie Fame zaskoczyli kibiców dwukrotnie - najpierw poinformowali o zakontraktowaniu Soldicia, a kilka dni później dołączył do niego Materla. Chorwat zmierzy się z Adamkiem, z kolei legenda polskiego MMA z Dawidem Załęckim. Oba te pojedynki odbędą się na zasadach boksu zawodowego w ringu. Różnica jest taka, że Soldić z "Góralem" będą się bić w rękawicach 10-uncjowych, a Materla z Załęckim w małych od MMA.

Choć do gali jeszcze dwa i pół tygodnia, to w środę szefowie Fame poinformowali, że wszystkie bilety zostały sprzedane. Federacja zdradziła, że "to najszybszy sold out przy tak dużej puli wejściówek od czasów legendarnej gali Fame 14". Na wspomnianej gali w Krakowie, która odbyła się w maju 2022 roku, na trybunach Tauron Arena zasiadło ostatecznie 19 tysięcy kibiców.

"Sprzedaż biletów na FAME 27: KINGDOM została zakończona. Wszystkie miejsca są już wyprzedane. To najszybszy sold out przy tak dużej puli wejściówek od czasów legendarnej gali FAME 14, która zapisała się w historii federacji jako rekordowa sprzedażowo. Dostępne są jedynie miejsca w ekskluzywnych lożach VIP. Dziękujemy wszystkim fanom za ogromne wsparcie i zaufanie. Atmosfera, jaką wspólnie stworzymy 6 września w PreZero Arenie Gliwice, przejdzie do historii" - czytamy w oficjalnej informacji prasowej.

Karta walk gali Fame 27 w Gliwicach

Poza wspomnianymi pojedynkami kibice zobaczą jeszcze m.in. potyczki Lexy Chaplin z Klaudią Kołodziejczyk, Łukasza Tuszyńskiego z Marcinem Najmanem, Bartosza Szachty z Kamilem Mindą, Alana Kwiecińskiego z Michałem Królikiem czy Filipa Bątkowskiego z Oskarem Wierzejskim.

