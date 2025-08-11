Tomasz Adamek – Roberto Soldić na FAME 27 o pas WBC! FAME postarało się o niezwykłe trofeum

Adamek - Soldić na FAME 27 w walce o pas WBC!

6 września w PreZero Arenie Gliwice odbędzie się wydarzenie, które zapisze się w historii sportów walki w Polsce. W walce wieczoru gali FAME 27: KINGDOM Tomasz Adamek zmierzy się z Roberto Soldiciem, a stawką pojedynku będzie wyjątkowy pas World Boxing Council: The Fight for Peace.

World Boxing Council to najbardziej prestiżowa federacja bokserska na świecie, której pasy zdobywali najwięksi mistrzowie, tacy jak Ołeksandr Usyk, Canelo Álvarez czy Badou Jack. Organizacja od ponad sześciu dekad stoi na straży najwyższych standardów boksu zawodowego, a tytuły WBC uznawane są za symbol sportowego mistrzostwa.

Tomasz Adamek o kolejnej "aferze samolotowej" i walce z Roberto Soldiciem w FAME

Pojedynek Adamka i Soldicia to starcie dwóch mistrzów z dwóch różnych światów. Roberto Soldić jest jednym z najlepszych zawodników MMA na świecie, z kolei Tomasz Adamek to legenda polskiego boksu, były mistrz świata w kilku kategoriach wagowych. Obaj mają jeden cel, zwyciężyć i zapisać się w historii. Starcie odbędzie się w formule bokserskiej, obejmując osiem rund po trzy minuty, z minutową przerwą pomiędzy rundami i w rękawicach 10 oz. Wydarzenie będzie nie tylko promocją boksu w Polsce, ale także widowiskiem o zasięgu globalnym, potwierdzającym, że w naszym kraju można organizować pojedynki o najwyższym sportowym prestiżu. Ostatnie 30% biletów na FAME 27: KINGDOM dostępne jest na ebilet.pl

