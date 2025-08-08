Rywal Marcin Najmana w ogóle się nie hamował! Tuszol wprost o "detronizacji Cesarza”. Sceny przed FAME 27

Trwa wielkie odliczanie do kolejnej gali FAME! Tym razem wszyscy kibice pojawią się w gliwickiej arenie, aby wspierać swoich idoli. Federacja jeszcze nie opublikowała pełnej karty walk, ale dotychczasowe nazwiska mogą zachwycić nie tylko fanów freak fightów, ale także typowo sportowych pojedynków mowa o m.in. Michale Materli, Roberto Soldiciu oraz Tomaszu Adamku. W klatce zamelduje się także Marcin "Cesarz" Najman, który skrzyżuje rękawice z Łukaszem "Tuszolem" Tuszyńskim. 33-latek w ogóle nie obawia się swojego przeciwnika, o czym dobitnie powiedział w jednym z nagrań.

Tuszol vs Najman

Szykuje się kolejna emocjonująca gala federacji FAME! Jeszcze nie tak dawno wszyscy żyli poprzednią galą - FAME 26, a na horyzoncie pojawiają się kolejne spektakularne pojedynki. Co prawda włodarze jeszcze nie zdradzili nazwisk wszystkich zawodników, ale patrząc na twarze, które zawalczą w oktagonie 6 września 2025 roku można spodziewać się arcyciekawych walk.

Soldić vs Adamek. Transfer Materli

Wiele osób zaciera ręce przed starciem Tomasza Adamka z Roberto Soldiciem. Starcie odbędzie się w formule bokserskiej, a "Góral" nie może liczyć na taryfę ulgową mierząc się z pogromcą Mameda Khalidova. Kolejną bombą w FAME jest na pewno ściągnięcie do federacji Michała Materli, który jest prawdziwą legendą MMA w Polsce. Niestety przez problemy zdrowotne 41-latka nie może zawalczyć z Dawidem "Crazym" Załęckim na zasadach innych niż boks, mimo to i tak możemy się spodziewać prawdziwych grzmotów.

Tuszol pewny zwycięstwa przed FAME 27: Kingdom. Zdetronizuje Cesarza?

Tuszol za pomocą mediów społecznościowych wypowiedział na temat zbliżającej się walki z Cesarzem. Jeden z członków Bungee jest pewny swoich umiejętności, a także przestrzega Najmana.

Widzowie zostałem ściągnięty z emerytury, żeby zdetronizować Cesarza. Marcin Najman! Już raz dostałeś na dziurę od lżejszego, a dobrze wiesz, że historia lubi się powtarzać. Także szykuj się, damy dobre show. Kondycję trochę poćwicz, bo na pewno będę trochę biegał. 6 września Gliwice, wielkie starcie. Dawid z Goliatem, wędkarza z wielkim karpiem. Robimy to! - powiedział Tuszol.

Gala FAME 27: Kingdom odbędzie się 6 września w Gliwicach.

