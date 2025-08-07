Marcin Najman poznał rywala na gali FAME MMA 27. Kolejne wyzwanie dla Cesarza, znany influencer

"Tuszol" to barwna postać w świecie influencerów. Zyskał popularność jako streamer i organizator charytatywnych zawodów wędkarskich online – TUSZOL x FISKE CHARYTATYWNIE. Dochód z tych wydarzeń trafia na cele dobroczynne, co przysparza mu sympatii wśród fanów nie tylko sportów walki, ale i aktywności społecznych. W klatce również radzi sobie coraz lepiej – na poprzedniej gali poradził sobie z Wojtkiem Golą, jednym z włodarzy FAME, i zanotował drugie zwycięstwo z rzędu.

Teraz jednak stanie przed wyjątkowo trudnym wyzwaniem – Marcinem Najmanem, który po powrocie do federacji FAME MMA dostarcza fanom widowiskowych i nietypowych pojedynków. W swoim ostatnim występie „El Testosteron” pokonał Tomasza Olejnika, a wcześniej wyszedł zwycięsko z nietypowego starcia 1v1v1, gdzie mierzył się z dwoma rywalami jednocześnie.

– W jego cesarstwie poddani nie mają łatwo – mówią żartobliwie komentatorzy, odnosząc się do dominującej postawy Najmana w ostatnich walkach.

FAME 27: Kingdom zapowiada się na jedną z najgłośniejszych gal tej jesieni. Starcie Najman vs Tuszol to pojedynek nie tylko dwóch różnych światów – sportowego weterana i internetowego twórcy – ale też konfrontacja osobowości, które z pewnością rozgrzeją publiczność do czerwoności.

Czy charyzmatyczny streamer z BUNGEE znajdzie sposób na obalenie „cesarza” FAME MMA? Przekonamy się już 6 września w Gliwicach.

PreZero Arena Gliwice, 6 września: