Starcie Adamek - Soldić pojawiło się właśnie w oficjalnym kalendarzu walk na stronie federacji WBC. Najciekawsze jednak jest to, że w rubryce "promotor" widnieje nazwisko Ahmeta Onera, byłego międzynarodowego mistrza Niemiec w wadze półciężkiej oraz matchmakera i promotora. W tej ostatniej roli Oner był autorem wielu skandali.

Już na początku swojej działalności w roli promotora dał się poznać jako człowiek impulsywny i nieobliczalny. W 2004 roku, po walce o mistrzostwo Europy pomiędzy Luanem Krasniqim a Sinanem Samilem Samem, publicznie oskarżył sędziów o korupcję, a następnie wdał się w fizyczną awanturę z uznanym promotorem Klausem-Peterem Kohlem. Był to pierwszy sygnał, że młody Turek nie cofnie się przed żadnym gestem, jeśli uzna, że jego interesy bądź interesy jego zawodników są zagrożone.

Trzy lata później doszło do kolejnego głośnego incydentu. Podczas jubileuszowej, 250. gali organizowanej przez Universum Box-Promotion w Hamburgu, Oner i jego współpracownicy starli się z ochroną obiektu. Z pozoru drobne nieporozumienie szybko przerodziło się w regularną bójkę, w której ucierpiało kilka osób. Konsekwencje były poważne – Oner został objęty stałym zakazem wstępu na wszystkie wydarzenia organizowane przez Kohla.

Niewiele to dało. W 2008 roku, podczas walki Konstantina Airicha z Dannym Williamsem, Oner przeszedł do historii boksu w wyjątkowo negatywny sposób. Gdy jego zawodnik znalazł się w tarapatach, Turek sam podszedł do stolika sędziowskiego i… uderzył w gong, przedwcześnie kończąc rundę. Ta kuriozalna sytuacja wywołała międzynarodowe oburzenie. Wkrótce potem pojawiły się kolejne oskarżenia – tym razem o obrażanie i atakowanie arbitrów oraz o próby wpływania na werdykty sędziowskie. Niemiecki związek zawodowego boksu zażądał wyjaśnień, na co Oner odpowiedział demonstracyjnym opuszczeniem federacji i przeniesieniem działalności pod łotewską licencję.

Ahmet Onet groził, że zabije menadżera braci Kliczków

Punktem kulminacyjnym wizerunkowych kłopotów promotora był marzec 2011 roku. Podczas pojedynku Odlaniera Solisa z Witalijem Kliczką jego pięściarz poległ już w pierwszej rundzie. Emocje sięgnęły zenitu na konferencji prasowej – Oner zagroził menedżerowi Kliczków, Berndowi Boente, że go zabije, a przed eskalacją przemocy powstrzymała go dopiero ochrona. W tle toczyła się dodatkowa dyskusja o rzeczywistym stanie zdrowia Solisa – promotor twierdził, że Kubańczyk doznał poważnej kontuzji kolana, podczas gdy obóz Kliczki oskarżał go o udawanie. Dopiero badania medyczne potwierdziły, że uraz był faktyczny. Choć Oner później przeprosił, jego reputacja została mocno nadszarpnięta.

Ostatni głośny skandal związany z jego nazwiskiem miał miejsce w 2017 roku. Podczas konferencji prasowej poprzedzającej walkę Chrisa Eubanka Jr, Oner wdał się w ostrą kłótnię z jednym z trenerów rywala. Słowne przepychanki przerodziły się w realne groźby, a organizatorzy z obawy o bezpieczeństwo zmuszeni byli przerwać spotkanie z mediami.

