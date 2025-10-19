Brutalny nokaut Polaka. Damian Knyba ściął z nóg rywala! [WIDEO]

- Damian Knyba zanotował siedemnaste zwycięstwo w zawodowej karierze
- Polski pięściarz znokautował doświadczonego Joeya Dawejko
- Zobacz w materiale wideo, jak znokautował go już w siódmej rundzie
Damian Knyba nokautuje w USA Joeya Dawejko [WIDEO]
Damian Knyba w świetnym stylu rozprawił się z Joeyem Dawejko i znakomicie kontynuuje swoją karierę w Stanach Zjednoczonych. Polski pięściarz zanotował siedemnaste zwycięstwo w zawodowej karierze, a ten występ był jednym z najlepszych, o ile nie najlepszym w dotychczasowej karierze w USA.
„Polski Husarz” mierzył się z doświadczonym Joeyem Dawejko w Barclays Arenie na Brooklynie. Amerykanin walczył m.in. o pasy WBC USA Silver czy NABF w wadze junior ciężkiej. Knyba to kolejny zawodnik, który pokonał go w ostatnich miesiącach.
Polak zamknął rywala na linach i sierpami powalił go na deski. Starcie zostało przerwane przez narożnik. Zobacz, jak nokautował Knyba w wideo poniżej.
Kim jest Damian Knyba? Bilans walk
Damian Knyba w świetnym stylu kontynuuje swoją karierę w Stanach Zjednoczonych. „Polski Husarz” zadebiutował na ringach w USA w 2022 roku w pojedynku z Terrellem Jamalem Woodsem. Teraz stoczył za Oceanem jubileuszowy, dziesiąty pojedynek.
Damian Knyba chce wyczyścić polską wagę ciężką. Zdemolował Wawrzyka, teraz wyzywa na pojedynek Różańskiego
Zwycięstwo z Joeyem Dawejko było jego siedemnastym triumfem w zawodowej karierze. Jedenaście razy udawało mu się zatrzymywać rywali przed czasem. W swoim rekordzie ma zwycięstwa z Marcinem Siwym, Andrzejem Wawrzykiem, Richardem Larteyem Harrisonem czy Curtisem Harperem.
Według rankingu Boxrec, przed pojedynkiem z Joeyem Dawejko zajmował 39. miejsce w wadze ciężkiej. Zwycięstwo może dać mu awans o kilka pozycji.
