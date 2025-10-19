Brutalny nokaut Polaka. Damian Knyba ściął z nóg rywala! [WIDEO]

Mateusz Sobiecki
2025-10-19 8:22

Damian Knyba wrócił do ringu w Stanach Zjednoczonych! Czołowy polski zawodnik wagi ciężkiej wszedł między liny w Barclays Arenie na Brooklynie. Joey Dawejko, doświadczony amerykański pięściarz, był kolejnym testem dla „Polskiego Husarza” w USA. I Polak zdał ten test znakomicie. Zobacz, jak znokautował rywala w siódmej rundzie.

Damian Knyba

i

Autor: TVP Sport/ X (Twitter) Damian Knyba
  • Damian Knyba zanotował siedemnaste zwycięstwo w zawodowej karierze
  • Polski pięściarz znokautował doświadczonego Joeya Dawejko
  • Zobacz w materiale wideo, jak znokautował go już w siódmej rundzie

Damian Knyba nokautuje w USA Joeya Dawejko [WIDEO]

Damian Knyba w świetnym stylu rozprawił się z Joeyem Dawejko i znakomicie kontynuuje swoją karierę w Stanach Zjednoczonych. Polski pięściarz zanotował siedemnaste zwycięstwo w zawodowej karierze, a ten występ był jednym z najlepszych, o ile nie najlepszym w dotychczasowej karierze w USA.

„Polski Husarz” mierzył się z doświadczonym Joeyem Dawejko w Barclays Arenie na Brooklynie. Amerykanin walczył m.in. o pasy WBC USA Silver czy NABF w wadze junior ciężkiej. Knyba to kolejny zawodnik, który pokonał go w ostatnich miesiącach.

Polak zamknął rywala na linach i sierpami powalił go na deski. Starcie zostało przerwane przez narożnik. Zobacz, jak nokautował Knyba w wideo poniżej.

Kim jest Damian Knyba? Bilans walk

Damian Knyba w świetnym stylu kontynuuje swoją karierę w Stanach Zjednoczonych. „Polski Husarz” zadebiutował na ringach w USA w 2022 roku w pojedynku z Terrellem Jamalem Woodsem. Teraz stoczył za Oceanem jubileuszowy, dziesiąty pojedynek.

Zwycięstwo z Joeyem Dawejko było jego siedemnastym triumfem w zawodowej karierze. Jedenaście razy udawało mu się zatrzymywać rywali przed czasem. W swoim rekordzie ma zwycięstwa z Marcinem Siwym, Andrzejem Wawrzykiem, Richardem Larteyem Harrisonem czy Curtisem Harperem.

Według rankingu Boxrec, przed pojedynkiem z Joeyem Dawejko zajmował 39. miejsce w wadze ciężkiej. Zwycięstwo może dać mu awans o kilka pozycji.

