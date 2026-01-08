To ma być nowy Andrzej Gołota. Legendarny „Andrew” sam wskazał go na swojego następcę! Co za słowa

Andrzej Gołota wskazał swojego potencjalnego następcę!

Legenda polskiego boksu nie ukrywa, że w młodym pięściarzu podoba mu się „awanturniczy” styl walki

Gołota powiedział wprost o Fabianie Urbańskim, utalentowanym zawodniku, który niedługo może odnosić wielkie sukcesy

Andrzej Gołota wskazał swojego następcę! Fabian Urbański odniesie sukces?

Andrzej Gołota jest niekwestionowanie jedną z największych, jeśli nie największą legendą polskiego boksu. W latach 90. XX wieku rozgrzewał wyobraźnię milionów Polaków swoimi bezkompromisowymi walkami, dostrzegł w młodym polskim zawodniku ten sam błysk i charakter. Czy już niedługo będziemy mieli z niego radość tak dużą, jak z Andrzeja Gołoty? Kogo miał na myśli słynny „Andrew”?

W rozmowie z Interią, były pięściarz wskazał na utalentowanego Fabiana Urbańskiego. Wrażenie na Gołocie zrobiły jego agresywny styl walki, leworęczną pozycję i totalną dominację nad jednym z rywali.

– To jest chłopak "awantura"! Popatrz, jak on fajnie boksuje. To był finał? Doprowadził do trzech liczeń tego Gruzina, a sędzia spokojnie mógł tę walkę nawet przerwać. Do tego mańkut. Dobrze to wygląda, "awantura" – ocenił w swoim stylu Andrzej Gołota.

Fabian Urbański usłyszał radę od Andrzeja Gołoty

Słowa o „chłopaku awanturze” w ustach kogoś, kto dał najbardziej emocjonujące noce w historii polskiego boksu, brzmią jak najwyższe wyróżnienie. Gołota zwrócił uwagę nie tylko na technikę, ale przede wszystkim na serce do walki i umiejętność przełamania przeciwnika. Legenda wagi ciężkiej miała też dla swojego potencjalnego następcy jedną, kluczową radę, która dotyczy sfery mentalnej.

– Niech nigdy się nie poddaje, trzeba walczyć i iść do przodu. Boks jest dla wytrwałych – podsumował „Andrew” w rozmowie z Interią.