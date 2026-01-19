Tragiczny finał walki polskiego pięściarza. Pilna zbiórka. Konieczna jest operacja czaszki

Dramatyczne sceny rozegrały się na gali MAXLIGA Masters w Dzierżoniowie

Denis Mądry został ciężko znokautowany podczas swojego pojedynku

Pięściarz przeszedł operację, konieczna będzie długa rehabilitacja i kolejne zabiegi

MAXLIGA Masters: Dramat w Dzierżoniowie. Operacja po nokaucie

Sobotnia gala KBN 43: MAXLIGA MASTERS w Dzierżoniowie zakończyła się w najgorszy możliwy sposób. Denis Mądry, 31-letni pięściarz ze Zgorzelca, po przegranym pojedynku trafił w trybie natychmiastowym do szpitala. Jego stan jest poważny, a bliscy proszą o wsparcie w sfinansowaniu długiej drogi do powrotu do zdrowia.

Do dramatu doszło po walce Mądrego z Igorem Prygą. Zgorzelczanin przegrał pojedynek przez techniczny nokaut, jednak to, co wydarzyło się chwilę później, zmroziło krew w żyłach kibiców i organizatorów. Już w ringu było widać, że z zawodnikiem dzieje się coś bardzo złego.

Sytuacja zdrowotna pięściarza okazała się krytyczna. Badania przeprowadzone w szpitalu nie pozostawiły złudzeń. – U Denisa istniało bezpośrednie zagrożenie życia, po tomografie od razu pojechał na blok operacyjny. Obecnie jest w śpiączce – przekazała portalowi Interia Monika Wójcik, narzeczona zawodnika.

Choć najgorsze – czyli bezpośrednie zagrożenie śmiercią – jest opanowywane przez medyków, przed Denisem i jego rodziną tytaniczne wyzwanie. Lekarze już teraz uprzedzają, że rehabilitacja będzie długa i kosztowna.

Długa rehabilitacja i operacja czeka pięściarza

To jednak nie koniec wyzwań medycznych. W przyszłości pięściarza czeka kolejna skomplikowana operacja – rekonstrukcja usuniętego fragmentu czaszki.

W sieci, na portalu zrzutka.pl, ruszyła zbiórka funduszy na leczenie i rehabilitację zawodnika. "Bardzo charakterystyczny, waleczny, twardy, charakterny" – tak opisują go bliscy w opisie zbiórki. "Teraz po walce bokserskiej potrzebujemy pomocy finansowej. (...) Każda wpłata to realna pomoc i nadzieja, że będzie dobrze. Zawalczymy teraz razem My dla Denisa" – apeluje rodzina.

Środowisko sportowe i kibice mobilizują się, by wesprzeć "wojownika ze Zgorzelca" w jego najważniejszym starciu