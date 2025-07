Usyk – Dubois: Gdzie oglądać galę? Ile kosztuje PPV? O której walka Usyk – Dubois 2?

Usyk – Dubois 2: Wielki rewanż w Londynie

W sobotę na stadionie Wembley w Londynie dojdzie do rewanżowej walki pomiędzy Ołeksandrem Usykiem i Danielem Duboisem. Stawką będzie niekwestionowane mistrzostwo świata wagi ciężkiej. Będzie to drugie starcie obu pięściarzy. Poprzednie, rozegrane w sierpniu 2023 roku we Wrocławiu, zakończyło się zwycięstwem Usyka przez nokaut w dziewiątej rundzie. Walka zapadła w pamięć głównie za sprawą kontrowersyjnego ciosu poniżej pasa, który Dubois zadał w piątej rundzie.

Od tamtego czasu 38-letni Usyk (23-0, 14 KO) odniósł dwa zwycięstwa nad Tysonem Furym, sięgając w maju 2024 roku po pas WBC i stając się niekwestionowanym mistrzem świata. W grudniowym rewanżu ponownie pokonał Brytyjczyka, tym razem jednogłośnie na punkty.

Dubois napisze historię brytyjskiego boksu?

27-letni Dubois (22-2, 21 KO) z kolei odbudował się po porażce z Ukraińcem. Wygrał trzy walki z rzędu – przez nokaut pokonał kolejno Jarrella Millera, Filipa Hrgovicia i Anthony'ego Joshuę. Tymczasowo przejął także pas IBF, który Usyk zwakował w związku z planowanym rewanżem z Furym.

Zwycięzca sobotniego pojedynku zostanie uznany za niekwestionowanego mistrza świata. Ostatnim Brytyjczykiem, który posiadał wszystkie główne tytuły w królewskiej kategorii, był Lennox Lewis w 1999 roku.

Eksperci nie są zgodni co do faworyta walki. Usyk pozostaje niepokonany, ale ma za sobą intensywny okres startowy i 38 lat na karku. Dubois to młodszy i silniejszy fizycznie bokser, który – jak twierdzą niektórzy – znacząco poprawił swoje umiejętności od pierwszego starcia z Ukraińcem.

Gdzie oglądać galę Usyk – Dubois 2? Ile kosztuje PPV?

Gala Usyk – Dubois odbędzie się w sobotę, 19 lipca. Początek wydarzenia ok. 18:30. Walka wieczoru, czyli wielki rewanż Usyka z Dubois zaplanowano na godzinę 22:45. Transmisja z wydarzenia tylko na platformie DAZN.

Mając roczny dostęp do platformy DAZN galę można oglądać za darmo. PPV na samą galę kosztuje 75 złotych.