Arkadiusz Wrzosek wraca do klatki KSW, ale nie myśli o rewanżu z Arturem Szpilką! Jego cel jest inny

Wrzosek rozpoczął przygodę z KSW w kapitalnym stylu - wygrał sześć walk, w tym cztery już w 1. rundzie. W nagrodę otrzymał pojedynek z De Friesem, czyli mistrzem wagi ciężkiej, który zasiada na tronie od kwietnia 2018 r. Brytyjczyk nie dał mu jednak większych szans, zmuszając do poddania po niespełna czterech minutach rywalizacji.

Nie brakowało głosów, że dla Wrzoska starcie z De Friesem odbyło się zdecydowanie za wcześnie. W podobnym tonie przed najbliższym starciem z Bajorem wypowiada się także Paczuski.

- To nie jest tak, że Arek przegrał i odpuszcza wyścig o najwyższe laury. Po prostu teraz cofnęliśmy się o ten jeden krok. Wszystko już przeanalizowaliśmy i myślę, że ponownie wdrapie się na szczyt i wynik ewentualnego rewanżu z De Friesem będzie inny. A na pewno zobaczymy wtedy Arka prezentującego inny styl, Arka, który jest gotowy na taki bój bardziej niż był w czerwcu zeszłego roku - dodał trener Wrzoska.

Sam zawodnik nie ukrywa, że zrobi wszystko, by udowodnić, że zasługuje na drugą mistrzowską szansę.

- Wiem, że wiele osób chciałoby mojego rewanżu z Arturem Szpilką, ale "Szpila" się nie obrazi jak powiem, że ja mam w głowie tylko rewanż z De Friesem. Chciałbym stoczyć w tym roku trzy pojedynki, wszystkie wygrać i w następnym znów spróbować sił z Brytyjczykiem. Moim celem nadal jest mistrzowski pas - przyznał Wrzosek.

To jednak melodia przyszłości, bo szósty w rankingu wagi ciężkiej Bajor (Wrzosek jest trzeci) zapewne zawiesi mu w Radomiu poprzeczkę niezwykle wysoko.

- Arek jest świetnym kickbokserem, który ma dobry zasięg, korzysta z niego, dużo uderza i kopie. Swoje pojedynki zaczyna bardzo agresywnie bo wie, że wystarczy mu energii na piętnaście minut mocnej bitki. Muszę być przygotowany na wszystko, bo wszystko w tej walce może się wydarzyć - zaznaczył Bajor.

