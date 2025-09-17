Były współpracownik Brauna i Konfederacji zawalczy z drag queen! Ogłoszono szalone zestawienie

Szalone starcie na gali PRIME MMA w Pruszkowie. Do klatki po raz pierwszy wejdzie były polityk Konfederacji i ukochany Marianny Schreiber Piotr Korczarowski. 11 października w hali w Pruszkowie skrzyżuje rękawice z kimś, kogo nikt się nie spodziewał. Jego rywalem będzie najpopularniejszy drag queen w Polsce, a prywatnie przyjaciel „Dody”, Mariusz Ziąbkowski, znany jako „Dżaga”.

PRIME MMA: Drag queen vs były polityk Konfederacji

Takiego pojedynku nikt się nie spodziewał. To będzie starcie dwóch zupełnie różnych światów. Na gali PRIME MMA 14 w Pruszkowie dojdzie do szalonego starcia. Organizacja poinformowała o starciu Mariusza „Dżagi” Ząbkowskiego, który jest najpopularniejszym drag queen w Polsce. Bliski przyjaciel Doroty „Dody” Rabczewskiej wejdzie do klatki już 11 października.

- Z jednej strony Mariusz „Dżaga” Ząbkowski, najbardziej znany Drag Queen w Polsce, barwna i nietuzinkowa postać show-biznesu, przyjaciel Dody, znany z tego, że nie boi się bawić swoim wizerunkiem i przełamywać schematów. Dżaga uwielbia kontrowersje i odwagę w pokazywaniu siebie, a teraz przenosi tę energię do klatki PRIME – czytamy w poście ogłaszającym pojedynek.

Jego przeciwnikiem będzie zawodnik z zupełnie innego świata. Partner Marianny Schreiber, były współpracownik prawicowych środowisk politycznych Piotr Korczarowski zmierzy się z „Dżagą” w formule MMA.

- Po drugiej stronie Piotr Korczarowski, dziennikarz, dawny bliski współpracownik Grzegorza Brauna oraz były członek Konfederacji KP. Prywatnie partner Marianny Schreiber. Człowiek, który słynie z ostrych komentarzy, mocnych poglądów i umiejętności wzbudzania emocji. Teraz zamiast w studiu będzie musiał pokazać charakter w oktagonie – dodano.

Kto walczy na gali PRIME MMA 14?

Poznaliśmy już kilka pojedynków z nadchodzącej gali PRIME MMA 14. W klatce w Pruszkowie zmierzą się m.in. Jacek Murański, Krzysztof Ryta, Paweł „Dalton” Dalidowicz i wielu innych.

Aktualna karta walk PRIME MMA 14:

  • Jacek „Muran” Murański – Krzysztof „Żołnierz” Ryta
  • Adrian Cios – TBA
  • Paweł "Dalton" Dalidowicz vs Michał "Bagietka" Gorzelańczyk
  • Mariusz Wach vs Mariusz "Super Mario" Sobczak & Rafał "Pezet" Beyger & Dawid "Wampirek" Baran
  • Natalia Magical vs TBA
  • Gabriel "Arab" Al-Sulwi vs TBA
