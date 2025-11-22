FAME 28 Karta walk. Sprawdź, kto walczy na gali FAME 28 dzisiaj 22.11.2025

FAME 28 kolejność walk. Kto walczy na gali FAME MMA 28?

FAME MMA nie zwalnia tempa i przygotowuje kolejne niespodzianki dla swoich fanów. Jedną z nich na pewno było zakontraktowanie Bartosza Żukowskiego, aktora, który wcielał się w rolę m.in. Waldusia Kiepskiego w serialu „Świat według Kiepskich”. Żukowski raczej nie kojarzył się nigdy ze sportami walki, a do tego ma już 50 lat! Mimo to zdecydował się na rywalizację w FAME i z pewnością dla fanów będzie to ogromna ciekawostka, jak zaprezentuje się on w klatce, gdzie jego przeciwnikiem będzie już nieco bardziej doświadczony Tomasz „Szalony Reporter” Matysiak – 48-latek ma na swoim koncie już trzy walki w różnych formułach.

Oczywiście, najróżniejszych gwiazd na FAME 28 będzie więcej. W klatce zobaczymy tak doświadczonych zawodników freak-fightów jak Marcin Najman, Michał „Wampir” Pasternak, Paweł „Scarface” Bomba, który niedawno opuścił więzienie, Natan Marcoń, Paweł Jóźwiak czy Kamil Minda. Na pewno na szczególną uwagę zasługuje jednak walka dodatkowa i nie tylko z powodu głośnych nazwisk, jakie w niej zawalczą, ale całego kontekstu.

Na gali FAME 28 Marcin „Polish Zombie” Wrzosek zmierzy się z Pawłem „Tyborim” Tyburskim. Może nie są to najgłośniejsze nazwiska w świecie freak-fightów. Ale z pewnością historia tej walki zasługuje na wyróżnienie. Wrzosek wraca do klatki po długiej i groźnej kontuzji, którą odniósł po walce z Pawłem Tyburskim na gali FAME 24 – wówczas to Piotr Tyburski, brat Pawła, po zakończonym już pojedynku podniósł Wrzoska i w żartach sprowadził do parteru, co skończyło się zerwaniem więzadeł u byłego zawodnika KSW. Teraz wraca on i ponownie zmierzy się z „Tyborim”, jednak już nie w ramach turnieju. Poniżej natomiast znajdziecie pełną kartę walk gali FAME 28.

FAME 28 karta walk: