FAME 28 transmisja PPV. Gdzie oglądać galę FAME MMA 28?

FAME 28 transmisja PPV

Gala FAME 28: Armagedon będzie z pewnością galą z wieloma podtekstami. W klatce pojawi się kilka nowych twarzy, ale nie zabraknie też oczywiście wielkich weteranów, z Marcinem Najmanem na czele. Do tego na FAME 28 do klatki po wielomiesięcznej przerwie wróci Marcin Wrzosek, który doznał absurdalnej kontuzji na gali FAME 24. To wszystko sprawia, że emocji nie brakuje jeszcze przed startem całego wydarzenia!

Zawodnik FAME MMA zatrzymany tuż przed galą! Co z walką "Szymoola" na FAME 28? Mamy komunikat

Wśród wspomnianych gwiazd freak-fightów na gali FAME 28 zobaczymy m.in. Marcina Najmana, Michała Pasternaka, Natana Marconia czy Pawła Jóźwiaka. Są głośne powroty do klatki, takie jak walka Pawła Bomby, który niedawno opuścił więzienie, czy Marcina Wrzoska, który na gali FAME 24 doznał niezwykle groźnej kontuzji, a wszystko w absurdalnych okolicznościach – po zwycięstwie z Pawłem Tyburskim, jego brat Piotr podniósł Wrzoska i obalił w żartach, powodując zerwanie więzadeł w kolanie. Teraz Wrzosek wraca i w walce dodatkowej zmierzy się znów z Pawłem Tyburskim. Kolejną walką z ciekawą historią będzie ta Doroty Kochanek z Laluną – o debiutantce w świecie freaków stało się niedawno głośno za sprawą informacji, jakoby policjantka została nakryta w łóżku z kryminalistę, choć ostatecznie historia nie była taka oczywista.

FAME 28 Karta walk. Sprawdź, kto walczy na gali FAME 28 dzisiaj 22.11.2025

FAME 28 gdzie oglądać, o której godzinie?

Nie ma jednak wątpliwości, że jednym z największych wydarzeń wieczoru będzie debiut Bartosza Żukowskiego na gali freak-fightowej. Polski aktor (który skończył w tym roku już 50 lat), znany z roli Waldusia Kiepskiego z serialu „Świat według Kiepskich”, zmierzy się w swojej pierwszej walce z niewiele młodszym, 48-letnim Tomaszem „Szalonym Reporterem” Matysiakiem. Będzie to co-main event gali FAME 28.

Co wiesz o FAME MMA? Pytanie 1 z 15 Jaki był pierwszy przeciwnik Marcina Najmana w FAME? Wojciech Golla Bonus BGC Don Kasjo Monika Laskowska Następne pytanie

Gala FAME 28 odbędzie się już dziś, tj. w sobotę, 22 listopada. Start gali zaplanowano na godzinę 20:00. Gala FAME 28 będzie dostępna tylko w systemie PPV na stronie famemma.tv. Ceny wahają się od 49,99 zł za dostęp Basic, do 59.99 zł za dostęp Premium.