FAME 29: Karta walk. Kto walczy na gali w Tarnowie? Kolejność walk FAME 29

FAME 29: Don Diego wygra turniej o Mercedesa S-Class?

Już w tę sobotę Tarnów stanie się stolicą sportów walki! Gala FAME 29 elektryzuje kibiców przede wszystkim ze względu na potężnie obsadzony turniej w wadze ciężkiej. W grze jest nie tylko prestiż, ale i luksusowy Mercedes klasy S o wartości ponad 800 tysięcy złotych. Wśród faworytów wymienia się Mateusza "Don Diego" Kubiszyna, który ma coś do udowodnienia.

Dla 35-letniego Kubiszyna sobotni wieczór to szansa na odkupienie. Kibice doskonale pamiętają lipcowy finał turnieju, w którym "Don Diego" przegrał w kontrowersyjnych okolicznościach z Denisem Labrygą. Po faulu (kopnięcie w krocze) i podliczeniu kart punktowych, to Labryga zgarnął milion złotych. Tym razem Kubiszyn nie zamierza pozostawiać decyzji sędziom.

– Ostatni turniej nie zakończył się dla mnie tak, jak chciałem, ale nie wracam już do tego. Teraz udowodnię, że po prostu jestem największym kozakiem w tym gronie – zapowiada bojowo "Don Diego".

Natalia Chereta zawalczy w FAME. Zobacz jej zdjęcia.

Kubiszyn vs Ugonoh w I rundzie turnieju

Choć w Tarnowie zabraknie Labrygi, obsada turnieju jest imponująca i nie powstydziłaby się jej żadna czysto sportowa federacja. Oprócz Kubiszyna, akcje wysoko stoją u Makhmuda Muradova oraz debiutującego w świecie freak-fightów Izu Ugonoha. Los chciał, że "Don Diego" zmierzy się z byłym pięściarzem i kickbokserem Ugonohem już na etapie ćwierćfinału.

– Interesuje mnie tylko wygrana w całym turnieju, więc i tak muszę pokonać każdego, kto stanie na mojej drodze. Stawka jest bardzo mocna, ale to tylko mnie nakręca – komentuje Kubiszyn.

FAME 29: Karta walk:

Walka wieczoru: Finał ośmioosobowego turnieju

Karta główna:

Dawid "Crazy" Załęcki - Bartosz Szachta

Paweł "Scarface" Bomba - Łukasz "Cameraboy" Pawłowski

Półfinał turnieju nr 2

Półfinał turnieju nr 1

Natalia "Nati Magical" Kowalczyk - Natalia Chereta

Patryk "Karabin" Pawlicki - Radosław "Rado z Londynu" Bazyluk

Mateusz "Don Diego" Kubiszyn - Izu Ugonoh

Alberto Simao - Mateusz "Święty Mateusz" Szmyd

Makhmud Muradov - Marcin "Thanos" Sianos

Karta wstępna (dostępna na YouTube):

Tomasz Sarara - Jay "Da Spyda Killa" Silva

Kamil "King Kong" Minda - Jarosław "Koziołek" Kozieł i Przemysław "Sequento" Skulski

Finał FAME BOOSTER: "Mazan" vs "Siwy"