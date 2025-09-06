Gdzie obejrzeć FAME MMA 27 na żywo? Cena PPV, stream online i szczegóły transmisji

Michał Skiba
Michał Skiba
2025-09-06 17:56

W sobotę, 6 września, odbędzie się gala Fame MMA 27. Największą atrakcją wydarzenia będzie pojedynek Tomasza Adamka z Roberto Soldiciem. Kibice zobaczą galę wyłącznie w internecie.

Tomasz Adamek i Roberto Soldić

Autor: FAME MMA/ Materiały prasowe

Start imprezy zaplanowano na godzinę 20:00. Karta walk prezentuje się interesująco – w oktagonie wystąpią m.in. Adamek, Soldić oraz Michał Materla.

Transmisja telewizyjna nie jest przewidziana, natomiast wydarzenie można obejrzeć w systemie PPV na stronie famemma.tv. Dostępne są dwa pakiety:

Basic za 49,99 zł – transmisja w jakości 720p oraz możliwość obejrzenia gali przez 24 godziny po jej zakończeniu,

Premium za 59,99 zł – transmisja w jakości 1080p i dostęp do nagrania przez 7 dni po wydarzeniu.

Fame MMA 27 – najważniejsze informacje:

  • Data: sobota, 6 września
  • Godzina rozpoczęcia: 20:00
  • Transmisja TV: brak
  • Stream online: famemma.tv (PPV)
  • Relacja LIVE: supersport.se.pl

Karta walk FAME MMA 27

W sumie zobaczymy aż 9 pojedynków – w formatach boksu, MMA i K-1. Oto pełna rozpiska:

Walka wieczoru:

Tomasz Adamek vs Roberto Soldić - boks, 8 rund

Karta główna:

  • Michał Materla vs Dawid "Crazy" Załęcki - boks w małych rękawicach
  • Lexy Chaplin vs Klaudia "Sheeya" Kołodziejczyk - K-1 w małych rękawicach
  • Marcin Najman vs Łukasz "Tuszol" Tuszyński - MMA
  • Wiktor "Wronek" Wronka vs Hubert Dajczman - boks w małych rękawicach
  • Oskar Wierzejski vs Przemysław "Sequento" Skulski - MMA
  • Kamil Minda vs Bartosz Szachta - K-1 w małych rękawicach

Karta wstępna:

  • Michał "Matrix" Królik vs Alan Kwieciński - K-1 w małych rękawicach
  • Brajan "Bojan" Bojanko vs Bartosz "Hermes" Jarzyński - MMA
