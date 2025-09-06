Gdzie obejrzeć FAME MMA 27 na żywo? Cena PPV, stream online i szczegóły transmisji

Start imprezy zaplanowano na godzinę 20:00. Karta walk prezentuje się interesująco – w oktagonie wystąpią m.in. Adamek, Soldić oraz Michał Materla.
Transmisja telewizyjna nie jest przewidziana, natomiast wydarzenie można obejrzeć w systemie PPV na stronie famemma.tv. Dostępne są dwa pakiety:
Basic za 49,99 zł – transmisja w jakości 720p oraz możliwość obejrzenia gali przez 24 godziny po jej zakończeniu,
Premium za 59,99 zł – transmisja w jakości 1080p i dostęp do nagrania przez 7 dni po wydarzeniu.
Nasza relacja tekstowa na żywo oczywiście w serwisie supersport.se.pl.
Fame MMA 27 – najważniejsze informacje:
- Data: sobota, 6 września
- Godzina rozpoczęcia: 20:00
- Transmisja TV: brak
- Stream online: famemma.tv (PPV)
- Relacja LIVE: supersport.se.pl
Karta walk FAME MMA 27
W sumie zobaczymy aż 9 pojedynków – w formatach boksu, MMA i K-1. Oto pełna rozpiska:
Walka wieczoru:
Tomasz Adamek vs Roberto Soldić - boks, 8 rund
Karta główna:
- Michał Materla vs Dawid "Crazy" Załęcki - boks w małych rękawicach
- Lexy Chaplin vs Klaudia "Sheeya" Kołodziejczyk - K-1 w małych rękawicach
- Marcin Najman vs Łukasz "Tuszol" Tuszyński - MMA
- Wiktor "Wronek" Wronka vs Hubert Dajczman - boks w małych rękawicach
- Oskar Wierzejski vs Przemysław "Sequento" Skulski - MMA
- Kamil Minda vs Bartosz Szachta - K-1 w małych rękawicach
Karta wstępna:
- Michał "Matrix" Królik vs Alan Kwieciński - K-1 w małych rękawicach
- Brajan "Bojan" Bojanko vs Bartosz "Hermes" Jarzyński - MMA