Gdzie obejrzeć FAME MMA 27 na żywo? Cena PPV, stream online i szczegóły transmisji

Start imprezy zaplanowano na godzinę 20:00. Karta walk prezentuje się interesująco – w oktagonie wystąpią m.in. Adamek, Soldić oraz Michał Materla.

Transmisja telewizyjna nie jest przewidziana, natomiast wydarzenie można obejrzeć w systemie PPV na stronie famemma.tv. Dostępne są dwa pakiety:

Basic za 49,99 zł – transmisja w jakości 720p oraz możliwość obejrzenia gali przez 24 godziny po jej zakończeniu,

Premium za 59,99 zł – transmisja w jakości 1080p i dostęp do nagrania przez 7 dni po wydarzeniu.

Nasza relacja tekstowa na żywo oczywiście w serwisie supersport.se.pl.

Fame MMA 27 – najważniejsze informacje:

Data: sobota, 6 września

Godzina rozpoczęcia: 20:00

Transmisja TV: brak

Stream online: famemma.tv (PPV)

Relacja LIVE: supersport.se.pl

Karta walk FAME MMA 27

W sumie zobaczymy aż 9 pojedynków – w formatach boksu, MMA i K-1. Oto pełna rozpiska:

Walka wieczoru:

Tomasz Adamek vs Roberto Soldić - boks, 8 rund

Karta główna:

Michał Materla vs Dawid "Crazy" Załęcki - boks w małych rękawicach

Lexy Chaplin vs Klaudia "Sheeya" Kołodziejczyk - K-1 w małych rękawicach

Marcin Najman vs Łukasz "Tuszol" Tuszyński - MMA

Wiktor "Wronek" Wronka vs Hubert Dajczman - boks w małych rękawicach

Oskar Wierzejski vs Przemysław "Sequento" Skulski - MMA

Kamil Minda vs Bartosz Szachta - K-1 w małych rękawicach

Karta wstępna:

Michał "Matrix" Królik vs Alan Kwieciński - K-1 w małych rękawicach

Brajan "Bojan" Bojanko vs Bartosz "Hermes" Jarzyński - MMA