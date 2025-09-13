King's Arena: Karta walk pierwszej gali. Kolejność pojedynków

Już dziś, 13 września rusza historyczna, premierowa gala King’s Arena 1 – nowe otwarcie na polskiej scenie MMA. O godzinie 18:30 wystartuje studio otwierające transmisję, a punktualnie o 19:00 kibice zobaczą pierwszą walkę. To wydarzenie, które ma na zawsze zmienić oblicze sportów walki w Polsce.

King's Arena 1: Kto walczy w Poznaniu?

Dwanaście emocjonujących pojedynków widzowie obejrzą całkowicie za darmo na platformie KINGSARENA.TV. W oktagonie zaprezentują się m.in. Marcin Bandel oraz Piotr Niedzielski. Bandel, były zawodnik UFC, to uczestnik dzisiejszej walki wieczoru, zmierzy się z Gruzinem Niką Kupravishvilim. Z kolei Niedzielski, po porażce podczas gali w Abu Dhabi, będzie chciał zrehabilitować się przed publicznością King’s Areny 1 w starciu z Giorgim Esiavą.

Na karcie walk znalazł się również między innymi Bartłomiej Gładkowicz, który ostatnio w Bratysławie pokonał Lajosa Pappa. Tym razem stanie naprzeciw niezwykle doświadczonego Adama Kowalskiego. Duże emocje budzi także pojedynek nieprzewidywalnego Wenezuelczyka Carlosa Salazara, który zmierzy się z Kacprem Leśniakiem.

Dzisiejsza gala to debiutanckie wydarzenie organizacji King’s Arena, a całość można śledzić bezpłatnie na KINGSARENA.TV.

Karta walk King's Arena 1

Walka wieczoru:

  • 77,1 kg - Marcin Bandel (22-9-1) vs Nika Kupravishvili (7-3)

Karta główna:

  • 70,3 kg - Piotr Niedzielski (20-8) vs Giorgi Esiava (7-3)
  • 77,1 kg - Mansur Abdurzakov (11-6) vs Łukasz Demczur (8-5)
  • 70,3 kg - Marcin Jabłoński (13-3) vs Levan Kirtadze (13-6, 1 NC)
  • 70,3 kg - Damian Szmigielski (9-1) vs Ruslan Mammadov (13-15-1)
  • 83,9 kg - Kacper Leśniak (2-0) vs Carlos Salazar (7-5)
  • 93,0 kg - Bartłomiej Gładkowicz (11-5) vs Adam Kowalski (15-8-1, 1 NC)
  • 77,1 kg - Krystian Bielski (10-8) vs Shota Gvasalia (13-10)
  • 120,2 kg - Kacper Miklasz (7-8) vs Mateusz Olech (5-1)

Karta wstępna:

  • 120,2 kg - Kacper Paczóski (2-0) vs Piotr Osiński (0-0)
  • 93,0 kg - Michał Rudzki (2-3) vs Belal Gadamauri (0-0)
