KSW 109: Karta walk. Kto walczy na gali Kuberski - Paczuski dzisiaj 9.08.2025? [KOLEJNOŚĆ WALK]

Kamil Heppen
2025-08-09 18:38

KSW 109 już dzisiaj (9 sierpnia)! Głównym punktem gali w Warszawie będzie elektryzująca walka wieczoru Piotr Kuberski - Radosław Paczuski o tymczasowe mistrzostwo KSW w wadze średniej. Kto poza nimi wejdzie dziś do klatki? Sprawdź pełną kartę walk KSW 109 w poniższym artykule.

KSW 109: Karta walk. Kto walczy na gali Kuberski - Paczuski dzisiaj 9.08.2025? [KOLEJNOŚĆ]

Walka Kuberski - Paczuski o panowanie w wadze średniej KSW wobec kontuzji pełnoprawnego mistrza Pawła Pawlaka, ma być pięknym zwieńczeniem dzisiejszej gali KSW 109. "Qbear" został tymczasowym mistrzem federacji w marcu, pokonując w wielkim stylu Tomasza "Tommy'ego" Romanowskiego. Było to jego trzynaste zwycięstwo z rzędu. W całej karierze Kuberski poniósł zaledwie jedną porażkę, ale przed nim być może najtrudniejsze zadanie. Po drugiej stronie klatki stanie głodny zwycięstwa Paczuski, który po przejściu z K-1 odnalazł się w MMA i ma szansę potwierdzić swoje umiejętności w mistrzowskiej walce.

Szef KSW odpowiada na doniesienia o Materli. Ostre słowa i konkretna suma

Karta walk KSW 109: Kuberski - Paczuski. Kolejność walk

Zawodnik klubu Uniq będzie walczył w swoim rodzinnym mieście i może liczyć na mocne wsparcie. Paczuski miał zresztą mocne wejście do KSW, które przyhamowały bolesne porażki z Romanowskim i Michałem Materlą, ale po nich odniósł trzy pewne zwycięstwa z rzędu i wrócił do mistrzowskiego obiegu. Zanim jednak obejrzymy główne danie KSW 109, czeka nas siedem innych ciekawych pojedynków od godziny 19:00. W klatce KSW pojawią się m.in. piąty w rankingu wagi średniej Michał Michalski, Ewelina Woźniak czy też Bartosz Szewczyk. Oto pełna karta KSW 109:

Walka wieczoru:

  • 83,9 kg/185 lb: Piotr Kuberski #C vs. Radosław Paczuski #3 - o tymczasowy pas kategorii średniej

Karta główna:

  • 83,9 kg/185 lb: Michał Michalski #5 vs. Andi Vrtačić #10
  • 52,2 kg/115 lb: Ewelina Woźniak vs. Monika Kučinič
  • 77,1 kg/170 lb: Oskar Szczepaniak vs. Daniel Skibiński
  • 93 kg/205 lb: Bartosz Szewczyk #7 vs. Dawid Kasperski
  • 65,8 kg/145 lb: Eduard Kexel #10 vs. Josef Štummer

Karta wstępna - darmowe walki na YouTube:

  • 83,9 kg/185 lb: Borys Dzikowski vs. Alain Van De Merckt
  • 77,1 kg/170 lb: Michał Gniady vs. Viktor Červinský
