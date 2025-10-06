Jacek Murański został zaatakowany na konferencji PRIME. Prowokował „Araba” i dostał w twarz

PRIME MMA: Jacek Murański uderzony z liścia

Jacek Murański wraca do klatki. „Muran” zmierzy się kolejny raz na gali PRIME MMA – tym razem z Krzysztofem „Żołnierzem” Rytą. Ich konflikt kwitnie od wspólnego pojedynku, w którym mierzyli się z Dominikiem Zadorą. To po tym przegranym starciu rozpoczęły się pretensje, zwłaszcza Murańskiego do Ryty, a ich konflikt trwa do dzisiaj.

Podczas niedzielnej konferencji PRIME MMA 14 doszło do mocnego spięcia między Jackiem Murańskim a dwoma zawodnikami Krzysztofem Rytą i Gabrielem „Arabem” Al-Sulwim. W przypadku starcia „Murana” z raperem doszło do fizycznej konfrontacji.

Ryta jest haram – mówił w kierunku „Araba” Murański. Haram w islamie jest określeniem czegoś, co jest zakazane lub niedozwolone – przeciwieństwem słowa „halal”, co oznacza dozwolone.

To wkurzyło rapera, który wstał do Murańskiego i zdecydował się go zaatakować, mówiąc, że jego słowa są brakiem szacunku. Momentalnie interweniowała ochrona, która rozdzieliła zawodników i pozwoliła na kontynuowanie konferencji.

Arab uderza MURANA! 😳 Tego się nikt nie spodziewał…#primemma pic.twitter.com/YLi8ZtAYaO— PRIME SHOW MMA (@primeshowmma) October 5, 2025

Karta walk PRIME MMA 14

Walka wieczoru

[K-1, małe rękawice]: Mariusz "Dżaga" Ząbkowski vs Piotr Korczarowski

Karta główna

[Boks, małe rękawice]: Natalia Magical vs Marianna Schreiber

[Boks, niestandardowe zasady]: Jacek "Muran" Murański vs Krzysztof "Żołnierz" Ryta

[K-1, małe rękawice]: Paweł "Dalton" Dalidowicz vs Michał "Bagietka" Gorzelańczyk

[K-1, małe rękawice]: Mariusz Wach vs Mariusz "Super Mario" Sobczak & Tomasz Olejnik & Dawid "Wampirek" Baran

[Boks, małe rękawice]: Wojciech "Kazik Kartel" Ochnicki vs Dorian "Ali" Jach-Bluma

[MMA]: Adrian Cios vs Dominik Pudzianowski

[MMA]: Gabriel "Arab" Al-Sulwi vs Patryk "Black Panther" Akinyeye

[K-1, małe rękawice]: Kacper Miklasz vs Łukasz Parobiec vs Marcin Siwy

[MMA]: Łukasz "Lukas" Bielon vs Grzegorz "Hellboy" Głuszcz

Karta wstępna

[K-1, małe rękawice]: Dawid "Skawian" Skawiańczyk vs Dominik Zadora

[Boks, małe rękawice]: FINAŁ MŁÓCKI