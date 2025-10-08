Conor McGregor naruszył przepisy antydopingowe UFC i został zawieszony na 18 miesięcy! Co z galą w Białym Domu?

Według Combat Sports Anti-Doping (CSAD) zawodnik trzykrotnie nie podał swoich aktualnych danych dotyczących miejsca pobytu – co jest obowiązkiem każdego zawodnika. Nieobecność przy zaplanowanych kontrolach 13 czerwca, 19 i 20 września ubiegłego roku została uznana za naruszenie polityki antydopingowej UFC.

Zawieszenie zostało wstecznie naliczone od 20 września, czyli od dnia trzeciego uchybienia. Oznacza to, że McGregor będzie mógł wrócić do rywalizacji 20 marca przyszłego roku – idealnie na planowane przez UFC widowisko w... Białym Domu, które ma się odbyć 14 czerwca 2026 roku.

Organizacja CSAD poinformowała, że McGregor "w pełni współpracował z dochodzeniem, przyjął odpowiedzialność i dostarczył szczegółowe informacje, które pomogły w ustaleniu okoliczności zdarzenia". Właśnie dzięki tej postawie kara została skrócona z typowych 24 miesięcy do 18. Dla McGregora to pierwsze naruszenie przepisów antydopingowych w karierze. Sam zawodnik nie skomentował jeszcze tej decyzji.

McGregor ostatni raz wszedł do oktagonu w lipcu 2021 roku, kiedy to w trzecim starciu z Dustinem Poirierem doznał koszmarnego złamania nogi. Powrót miał nastąpić w czerwcu 2024 roku przeciwko Michaelowi Chandlerowi, ale plany pokrzyżował... złamany palec u stopy. Właśnie po tej kontuzji rozpoczął się ciąg niefortunnych zdarzeń z pominiętymi testami. CSAD podkreśliło, że w momencie uchybień McGregor nie przygotowywał się do żadnej walki, a jedynie przechodził rehabilitację.

Mimo tych problemów McGregor nie zamierza kończyć kariery. W sierpniu wrócił do puli testowej UFC, co oznacza, że po sześciu miesiącach czystych wyników antydopingowych będzie mógł ponownie walczyć. A powrót zapowiada się spektakularnie. W lipcu prezydent USA Donald Trump ogłosił pomysł zorganizowania gali UFC na trawniku przed Gabinetem Owalnym – w dniu swoich 80. urodzin, 14 czerwca 2026 roku. Jak ujawnił szef organizacji Dana White, McGregor ma być jedną z głównych gwiazd wydarzenia.

– Zbudujemy najlepszą kartę walk w historii. Conor bardzo chce wziąć w tym udział, to go naprawdę motywuje – powiedział White. – Na jego poziomie trzeba znaleźć coś wyjątkowego, co znów rozpali ogień. Gala w Białym Domu właśnie to zrobiła - dodał.

