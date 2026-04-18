KSW 117 KARTA WALK: Sprawdź, jaka jest kolejność walk i kto walczy!

Gala XTB KSW 17 odbędzie się w sobotę 18 kwietnia w Warszawie, z walką wieczoru Paweł Pawlak kontra Mamed Chalidow.

Mistrz Pawlak będzie bronił tytułu wagi średniej przeciwko legendzie, Mamedowi Chalidowowi, a Phil De Fries zmierzy się z Marcinem Wójcikiem.

Gala KSW 117 odbędzie się w sobotę 18 kwietnia o godzinie 19:00 na warszawskim COS Torwar. Walka wieczoru to pojedynek Paweł Pawlak kontra Mamed Chalidow. W drugiej walce wieczoru do obrony pasa stanie mistrz wagi ciężkiej i prawdziwy dominator swojej kategorii, Phil De Fries. Rywalem czempiona będzie popularny „Gigant”, numer dwa rankingu wagi ciężkiej, Marcin Wójcik.

W karcie walk nie zabraknie również innych emocjonujących konfrontacji, które zapewnią między innymi: Daniel Rutkowski, Oleksii Polishchuk, Albert Odzimkowski czy Andi Vrtačić.

Transmisję z gali XTB KSW 117 w Polsce można oglądać w CANAL+. We wszystkich innych krajach transmisja z XTB KSW 117 dostępna będzie w serwisie KSWTV.COM. Początek gali o godzinie 19:00

KSW 117 KARTA WALK. Zobacz kto walczy!

Walka wieczoru:

83,9 kg: Paweł Pawlak (25-4-1) vs. Mamed Chalidow (38-8-2) - o pas KSW wagi średniej

Karta główna:

120,2 kg: Phil De Fries (28-6) vs. Marcin Wójcik (22-10) - o pas KSW wagi ciężkiej

65,8 kg: Daniel Rutkowski (17-4) vs. Oleksiy Polishchuk (15-6)

83,9 kg: Andi Vrtacić (8-3) vs. Albert Odzimkowski (16-7)

61,2 kg: Marcelo Morelli (7-4) vs. Werleson Martins (19-8)

77,1 kg: Welisson Paiva (12-4-2) vs. Hugo Deux (6-1)

83,9 kg: Jacek Gać (3-1) vs. Luka Vrtacić (0-0)

Karta wstępna

61,2 kg: Tobiasz Le (6-2) vs. Sebastian Decowski (6-0)

65,8 kg: Nacim Belhouachi (4-4) vs. Jan Masek (3-2)

