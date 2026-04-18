KSW 117 KARTA WALK: Sprawdź, jaka jest kolejność walk i kto walczy!

KSW 117 KARTA WALK: Sprawdź, kto wystąpi i jaka jest kolejność walk

Michał Chojecki
2026-04-18 17:59

Gala XTB KSW 17 już w sobotę 18 kwietnia w Warszawie. Największe emocje wywołuje walka wieczoru - Mamed Chalidow kontra Paweł Pawlak. Będzie to niesamowita konfrontacja na szczycie wagi średniej. Niepokonany od blisko siedmiu lat mistrz Pawlak stanie do obrony tytułu przeciwko legendzie, fenomenalnemu byłemu mistrzowi tej kategorii. Sprawdź, jaka jest karta i kolejność walk na gali KSW 17.

Autor: KSW/ Materiały prasowe
Gala KSW 117 odbędzie się w sobotę 18 kwietnia o godzinie 19:00 na warszawskim COS Torwar. Walka wieczoru to pojedynek Paweł Pawlak kontra Mamed Chalidow. W drugiej walce wieczoru do obrony pasa stanie mistrz wagi ciężkiej i prawdziwy dominator swojej kategorii, Phil De Fries. Rywalem czempiona będzie popularny „Gigant”, numer dwa rankingu wagi ciężkiej, Marcin Wójcik.

W karcie walk nie zabraknie również innych emocjonujących konfrontacji, które zapewnią między innymi: Daniel Rutkowski, Oleksii Polishchuk, Albert Odzimkowski czy Andi Vrtačić.

Transmisję z gali XTB KSW 117 w Polsce można oglądać w CANAL+. We wszystkich innych krajach transmisja z XTB KSW 117 dostępna będzie w serwisie KSWTV.COM. Początek gali o godzinie 19:00

KSW 117 KARTA WALK. Zobacz kto walczy!

Walka wieczoru:

  • 83,9 kg: Paweł Pawlak (25-4-1) vs. Mamed Chalidow (38-8-2) - o pas KSW wagi średniej

Karta główna:

  • 120,2 kg: Phil De Fries (28-6) vs. Marcin Wójcik (22-10) - o pas KSW wagi ciężkiej
  • 65,8 kg: Daniel Rutkowski (17-4) vs. Oleksiy Polishchuk (15-6)
  • 83,9 kg: Andi Vrtacić (8-3) vs. Albert Odzimkowski (16-7)
  • 61,2 kg: Marcelo Morelli (7-4) vs. Werleson Martins (19-8)
  • 77,1 kg: Welisson Paiva (12-4-2) vs. Hugo Deux (6-1)
  • 83,9 kg: Jacek Gać (3-1) vs. Luka Vrtacić (0-0)

Karta wstępna

  • 61,2 kg: Tobiasz Le (6-2) vs. Sebastian Decowski (6-0)
  • 65,8 kg: Nacim Belhouachi (4-4) vs. Jan Masek (3-2)
