KSW 117: Mamed Chalidow - Paweł Pawlak
Mamed już stoi
Mamed leży na plecach. Pawlak obija nogi rywala
Ładna obrotówka Mameda na ciało Pawlaka!
Wyrównane starcie na razie. Wciąż walka toczy się w stójce
Mamed znów kopnięty w krocze. Przerwa w walce
III RUNDA
II RUNDA
Pawlak wyprowadzał dużo kopnięć na nogi i tułów Mameda. Mamed polował na nokautujący cios i raz mocno trafił mistrza, ale ten szybko się pozbierał i znów kontrolował przebieg starcia
Mamed trafił mocno Pawlaka!
Mamed poluje na nokautujący cios, ale Pawlak umiejętnie trzyma dystans i unika ciosów
Pawlak wyprowadza dużo kopnięć. Stara się osłabić Chalidowa
Szarża Mameda! Wyprowadził kilka mocnych ciosów sierpowych
Trwa już druga runda
I RUNDA
Walka toczyła się w stójce, a obaj wojownicy próbowali efektownych kopnięć. W ostatnich sekundach rundy po kolejnej próbie kopnięcia Mameda Pawlak sprowadził go na ziemię i zacząć zasypywać ciosami, ale Chalidowa uratował sygnał kończący rundę
Mamed lekko się zachwiał po ciosie Pawlaka
Walka wciąż toczy się w stójce. Panowie próbują głównie kopnięć - tych wysokich i niskich
Mamed kopnięty w krocze. Przerwa w walce. Pawlak przeprasza
Mamed spróbował obrotówki, ale Pawlak zblokował to kopnięcie
Wymiana wysokich kopnięć już na samym początku
Trwa już walka!
Obaj są już w klatce. Za chwilę początek walki!
Chalidow jest już w oktagonie. Czas na Pawlaka
Mamed zmierza już do oktagonu
Mistrz kontra legenda. Za chwilę to wyczekiwanie starcie
Przed nami już walka wieczoru: Mamed Chalidow - Paweł Pawlak!
De Fries dominował przez całą rundę, a walka toczyła się w parterze. W końcu mistrz założył duszenie i Wójcik odklepał
KONIEC! De Fries wygrał przez poddanie! W 1. rundzie!
De Fries cały czas dominuje w parterze
Wójcik uwolnił się w parterze i wstał. Zadał kilka ciosów w stójce, ale De Fries znów go powalił
De Fries sprowadził Wójcika do parteru
I RUNDA
Walka już trwa!
Obaj są już w oktagonie. Czy De Fries obroni pas?
Wójcik jest już w oktagonie. Czas na De Friesa
Za chwilę walka Phil De Fries - Marcin Wójcik o pas KSW wagi ciężkiej
Przed nami już dwie walki mistrzowskie!
Witamy w relacji na żywo z gali KSW 117. Przed nami dwie ostatnie walki - Phil De Fries - Marcin Wójcik oraz Mamed Chalidow - Paweł Pawlak.
Trwa gala KSW 117 na warszawskim Torwarze. Walka wieczoru to pojedynek Paweł Pawlak kontra Mamed Chalidow. W drugiej walce wieczoru do obrony pasa stanie mistrz wagi ciężkiej i prawdziwy dominator swojej kategorii, Phil De Fries. Rywalem czempiona będzie popularny „Gigant”, numer dwa rankingu wagi ciężkiej, Marcin Wójcik.