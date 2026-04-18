KSW 117 RELACJA NA ŻYWO: Mamed Chalidow - Paweł Pawlak WYNIK walki

Michał Chojecki
2026-04-18 22:53

Trwa gala XTB KSW 17 w Warszawie, a największe emocje wywołuje oczywiście walka wieczoru - Mamed Chalidow kontra Paweł Pawlak. Niepokonany od blisko siedmiu lat mistrz staje do obrony tytułu przeciwko legendzie, byłemu mistrzowi tej kategorii. Poniżej relacja na żywo z walki Chalidow - Pawlak.

Autor: KSW/ Materiały prasowe
Na żywo

KSW 117: Mamed Chalidow - Paweł Pawlak

Mamed już stoi

Mamed leży na plecach. Pawlak obija nogi rywala

Ładna obrotówka Mameda na ciało Pawlaka!

Wyrównane starcie na razie. Wciąż walka toczy się w stójce

Mamed znów kopnięty w krocze. Przerwa w walce

III RUNDA

Trwa III runda

II RUNDA

Pawlak wyprowadzał dużo kopnięć na nogi i tułów Mameda. Mamed polował na nokautujący cios i raz mocno trafił mistrza, ale ten szybko się pozbierał i znów kontrolował przebieg starcia

Mamed trafił mocno Pawlaka!

Mamed poluje na nokautujący cios, ale Pawlak umiejętnie trzyma dystans i unika ciosów

Pawlak wyprowadza dużo kopnięć. Stara się osłabić Chalidowa

Szarża Mameda! Wyprowadził kilka mocnych ciosów sierpowych

II RUNDA

Trwa już druga runda

I RUNDA

Walka toczyła się w stójce, a obaj wojownicy próbowali efektownych kopnięć. W ostatnich sekundach rundy po kolejnej próbie kopnięcia Mameda Pawlak sprowadził go na ziemię i zacząć zasypywać ciosami, ale Chalidowa uratował sygnał kończący rundę

Mamed lekko się zachwiał po ciosie Pawlaka

Walka wciąż toczy się w stójce. Panowie próbują głównie kopnięć - tych wysokich i niskich

Mamed kopnięty w krocze. Przerwa w walce. Pawlak przeprasza

Mamed spróbował obrotówki, ale Pawlak zblokował to kopnięcie

Wymiana wysokich kopnięć już na samym początku

I RUNDA

Trwa już walka!

Obaj są już w klatce. Za chwilę początek walki!

Chalidow jest już w oktagonie. Czas na Pawlaka

Mamed zmierza już do oktagonu

Mistrz kontra legenda. Za chwilę to wyczekiwanie starcie

Przed nami już walka wieczoru: Mamed Chalidow - Paweł Pawlak!

De Fries dominował przez całą rundę, a walka toczyła się w parterze. W końcu mistrz założył duszenie i Wójcik odklepał

KONIEC! De Fries wygrał przez poddanie! W 1. rundzie!

De Fries cały czas dominuje w parterze

Wójcik uwolnił się w parterze i wstał. Zadał kilka ciosów w stójce, ale De Fries znów go powalił

De Fries sprowadził Wójcika do parteru

I RUNDA

Walka już trwa!

Obaj są już w oktagonie. Czy De Fries obroni pas?

Wójcik jest już w oktagonie. Czas na De Friesa

Za chwilę walka Phil De Fries - Marcin Wójcik o pas KSW wagi ciężkiej

Przed nami już dwie walki mistrzowskie!

Witamy w relacji na żywo z gali KSW 117. Przed nami dwie ostatnie walki - Phil De Fries - Marcin Wójcik oraz Mamed Chalidow - Paweł Pawlak.

Trwa gala KSW 117 na warszawskim Torwarze. Walka wieczoru to pojedynek Paweł Pawlak kontra Mamed Chalidow. W drugiej walce wieczoru do obrony pasa stanie mistrz wagi ciężkiej i prawdziwy dominator swojej kategorii, Phil De Fries. Rywalem czempiona będzie popularny „Gigant”, numer dwa rankingu wagi ciężkiej, Marcin Wójcik.

KSW