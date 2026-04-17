Mamed Khalidov stanął na wadze przed walką z Pawlakiem przed XTB KSW 117. Niewiarygodne, co pokazała

Przed walką o pas KSW 117 doszło do zaskakującej sytuacji podczas ważenia.

Mistrz Paweł Pawlak bez problemu zmieścił się w limicie, jednak Mamed Chalidow zaskoczył wszystkich swoją wagą.

Legenda KSW, Mamed Chalidow, wniósł na wagę znacznie mniej, niż zakładano. Sprawdź, co dokładnie pokazała waga i jak skomentował to zawodnik.

Mistrz w punkt, pretendent z niedowagą

Oficjalna ceremonia ważenia przed galą XTB KSW 117 przebiegała bez większych zakłóceń. Jako pierwszy na wagę wszedł panujący mistrz kategorii średniej, Paweł Pawlak. "Plastinho" pojawił się w dobrym nastroju tuż po godzinie 9 i bez problemu wypełnił limit, wnosząc na wagę dokładnie 83,9 kilograma.

Na legendę KSW i pretendenta do pasa trzeba było jednak poczekać nieco dłużej. Mamed Chalidow pojawił się na ceremonii tuż przed godziną 10. Gdy w końcu stanął na wadze, okazało się, że nie tylko zmieścił się w limicie, ale zrobił to ze sporym zapasem, co w walkach mistrzowskich jest niezwykle rzadko spotykane.

Chalidow zszokował wagą. "Przesadziłem"

Wynik, jaki pokazała waga, zaskoczył nawet samego zawodnika. Mamed Chalidow wniósł na wagę zaledwie 83,6 kg, czyli aż o 300 gramów poniżej wymaganego limitu mistrzowskiego. Widząc wynik, zawodnik z Olsztyna nie krył zdziwienia i skwitował całą sytuację w swoim stylu.

- Przesadziłem – przyznał z rozbrajającą szczerością Chalidow.

Dla 45-letniego Chalidowa będzie to powrót do klatki po prawie półtorarocznej przerwie. Jego starcie z niepokonanym od 2019 roku Pawłem Pawlakiem jest walką wieczoru sobotniej gali. Stawką pojedynku jest nie tylko pas mistrzowski wagi średniej, ale również szansa dla Mameda na zostanie pierwszym w historii czterokrotnym mistrzem organizacji KSW.

Gala XTB KSW 117 odbędzie się w sobotę 18 kwietnia na warszawskim Torwarze. Początek o godz. 19:00.

