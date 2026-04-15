Wraca do KSW po 517 dniach. Nie do wiary, czego może dokonać Mamed Khalidov!

Mamed Khalidov wraca do klatki po 517 dniach.

W walce wieczoru gali XTB KSW 117 w Warszawie zmierzy się z Pawłem Pawlakiem, a na szali będzie pas wagi średniej.

Khalidov może zostać pierwszym 4-krotnym mistrzem, a także najczęściej wygrywającym zawodnikiem w historii KSW!

Mamed Khalidov - Paweł Pawlak na KSW. Stawką nie tylko pas!

- Muszę odpocząć i się zastanowić, co dalej robić. Nie wiem, czy będzie mi się chciało na kolejną walkę robić. Jedną, dwie czy trzy. Naprawdę nie wiem, ale zobaczymy - mówił Mamed Khalidov po ostatniej wygranej z Adrianem Bartosińskim. Niemal 1,5 roku później jego kibice się doczekali. Ikona KSW stoczy kolejną walkę, i to mistrzowską! Rywalem niespełna 46-latka będzie niepokonany od 2019 roku Paweł Pawlak - mistrz wagi średniej. W tym czasie wygrał jedenaście pojedynków, a raz zremisował. Popularny "Plastinho" trzy razy obronił już pas KSW, który dzierży od 2023 roku. Po drodze przytrafiła mu się poważna kontuzja, ale ma za sobą udany powrót w grudniu, gdy efektownie poddał Laida Zerhouniego. Teraz czeka go niewątpliwie największe wyzwanie w bogatej karierze.

Kończący w lipcu 46 lat Khalidov walczy coraz rzadziej, ale jest na fali trzech efektownych wygranych w MMA. Po raz ostatni przegrał w tej formule w grudniu 2021 roku - pamiętną walkę z Roberto Soldiciem. Później kończył przed czasem Mariusza Pudzianowskiego, Scotta Askhama i ostatnio Adriana Bartosińskiego. Jeśli uda mu się podtrzymać tę serię z Pawlakiem, zostanie samodzielnym liderem pod względem liczby zwycięstw w historii KSW!

Obecnie z 22 triumfami współdzieli to zaszczytne miejsce z Michałem Materlą. A to nie wszystko, bo Khalidov może zostać również pierwszym w historii 4-krotnym mistrzem KSW! Po pierwszy tytuł sięgnął w 2009 roku na gali KSW 11, sześć lat później pokonał w mistrzowskiej walce właśnie Materlę, a trzeci raz mistrzem został w 2020 r. na gali KSW 55, gdy zrewanżował się Askhamowi za wcześniejszą porażkę. Czy sześć lat później złoto ponownie znajdzie się na jego talii? Przekonamy się już w najbliższą sobotę na gali XTB KSW 117.