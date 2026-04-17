Mamed Khalidov zakończy karierę w 2026 roku?! Aż nas zatkało. I ta reakcja

Mamed Khalidov zawalczy z Pawłem Pawlakiem na gali XTB KSW 117 o pas wagi średniej.

Ikona KSW może przejść do historii, po raz czwarty zdobywając mistrzowski tytuł.

Ale przed walką kibice Khalidova zmarli, gdy ich idol został zapytany o koniec kariery w tym roku. Jego reakcja mówi więcej niż tysiąc słów.

Niepewna przyszłość Mameda Khalidova. Ta reakcja mówi wszystko

Walka Mamed Khalidov - Paweł Pawlak elektryzuje wszystkich fanów MMA w Polsce. Legendarny zawodnik KSW wróci na warszawskim Torwarze do klatki po 517 dniach przerwy i postara się zapisać kolejny piękny rozdział historii. Jako pierwszy może zostać 4-krotnym mistrzem KSW, ale przed nim wielkie wyzwanie. Pawlak, aktualny mistrz wagi średniej, jest niepokonany od 2019 roku. Mamed podchodzi do niego z dużym respektem, o czym świadczą jego wypowiedzi. W programie "Bez Gardy" Canal+ przeciągał odpowiedź na pytanie, czy Pawlak jest w stanie wygrać z nim przez nokaut lub poddanie, by ostatecznie uciec od niej "pomidorem". Ale nie to wywołało największe poruszenie.

Chwilę później w serii trudnych pytań padło to najmocniejsze: "Czy zakończy karierę w 2026 roku". Khalidov przez kilka sekund wyraźnie bił się z myślami, wziął głęboki oddech i odpowiedział:

Wszystko możliwe

Prowadzący Dominik Durniat starał się doprecyzować, czy bardziej tak, czy bardziej nie.

Niech zostanie to tak, jak jest - uciekł od konkretnej odpowiedzi Mamed.

Trudno jednak nie odnieść wrażenia, że wiele zależy od najbliższej walki z Pawlakiem. Już wcześniej zawodnik czeczeńskiego pochodzenia zaznaczał, że jego czas powoli dobiega końca.

- Muszę odpocząć i się zastanowić, co dalej robić. Nie wiem, czy będzie mi się chciało na kolejną walkę robić. Jedną, dwie czy trzy. Naprawdę nie wiem, ale zobaczymy - mówił po ostatnim starciu z Adrianem Bartosińskim w listopadzie 2024 roku. Blisko 1,5 roku później wraca do klatki, ale jego niepewność co do przyszłości może zaniepokoić kibiców.