Legenda zawalczy w FAME?! Łączono go z Khalidovem i Pudzianowskim. Kim jest Hector Lombard?

Hector Lombard zawalczy w FAME? Szokujące plotki w sieci

Hector Lombard to jedna z ikon mieszanych sztuk walki. Znakomity zawodnik MMA bił się w takich organizacjach jak PRIDE, Bellator czy UFC. Po piątkowym programie „Freak Show” w sieci pojawiły się wielkie plotki. - Są debiutanci, jest ich dużo. Ja widziałem całą kartę, ale jak zobaczycie jednego debiutanta to kopara wam opadnie. (…) Jest naprawdę fajna karta walk. Będzie mocno – powiedział prowadzący programów FAME Hubert Mściwujewski.

Kibice szybko zaczęli łączyć kropki i doszli do wniosku, że debiutantem ma być nie kto inny, a Hector Lombard. W przeszłości łączono go m.in. w pojedynkach z Mamedem Khalidovem czy Mariuszem Pudzianowskim. Sam Lombard mówił, że byłby zainteresowany takimi walkami, ale nigdy nie doszły one do skutku.

Ostatnio pojawił się na gali GROMDA i wówczas również plotkowano o jego potencjalnym pojedynku w polskiej organizacji na gołe pięści. Hector Lombard walczył w federacji BKFC, ale w Polsce nie stoczył żadnej walki.

Co ciekawe, fani zauważyli, że Hector Lombard... jest obserwowany w mediach społecznościowych przez organizację FAME. Czy to zwiastuje jego debiut w Polsce? Przekonamy się w najbliższych dniach.

Kim jest Hector Lombard?

Hector Lombard to były zawodnik największych światowych organizacji sportów walki. Bił się dla organizacji PRIDE, Bellator czy UFC. W swoim rekordzie ma pojedynki z takimi zawodnikami jak Jay Silva, Gegard Mousasi, Anthony Smith, Neil Magny czy Jake Shields.

Po odejściu z UFC po serii porażek walczył w Gamebered, Eagle FC czy BKFC.

Aktualna karta walk FAME 27

Roberto Soldić - Tomasz Adamek - boks, 8x3 minuty

Lexy Chaplin - Klaudia "Sheeya" Kołodziejczyk - K-1, 3x3 minuty