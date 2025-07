Mariusz Pudzianowski otwarcie wyzwany do walki przez gwiazdora! To byłby hit

Mariusz Pudzianowski przeżywa trudne chwile, a spekulacje o jego zbliżającym się zakończeniu kariery w KSW stają się coraz głośniejsze. Po przegranej z Eddiem Hallem, "Pudzian" znalazł się w sytuacji, która może skierować go do freak-fightów. "Don Kasjo" otwarcie wyzwał go na pojedynek, deklarując gotowość do walki nawet w małych rękawicach!

i Autor: KSW/ Materiały prasowe Mariusz Pudzianowski