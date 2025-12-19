Marcin Różalski nie wytrzymał! Polały się łzy podczas wywiadu. Wzruszające chwile

Marcin Różalski wraca do klatki KSW! Wielkie emocje

Decyzja 47-letniego weterana jest ogromnym zaskoczeniem dla fanów MMA. Marcin "Różal" Różalski ostatni raz w klatce największej polskiej organizacji pojawił się w czerwcu 2022 roku, ulegając wówczas Errolowi Zimmermanowi. Największy sukces w karierze odniósł w 2017 roku, kiedy to na Stadionie Narodowym w spektakularnym stylu znokautował Fernando Rodriguesa Jr., sięgając po pas mistrzowski królewskiej kategorii.

Teraz, po ponad 3,5-rocznej przerwie, Różalski wraca w trybie "last-minute", motywowany chęcią pomocy – całą gażę za występ zamierza przekazać na pilny cel charytatywny.

Marcin Różalski przed galą XTB KSW 113, gdzie zawalczy ze Stipe Bekavacem, udzielił wywiadu dla SportoweFakty.wp.pl. Na kanale „Klatka po klatce” pojawiła się rozmowa z „Różalem”, podczas której ikona sportów walki nie wytrzymała.

Różalskiemu poleciały łzy. Opowiedział o tym, jak ratuje swój ośrodek dla zwierząt „Różaland”.

- Wychodzę walczyć dla moich zwierząt, które my ludzie zniszczyliśmy. Chcę im dać radość! Co jest w tym złego? (…) Nie dostanę nawet złotówki. Żadna mi się tu nawet nie ślizgnie. Robię walkę charytatywną, tylko dla siebie – przyznał wprost.

Wielkie emocje podczas XTB KSW 113. Gdzie oglądać galę?

Powrót legendy to nie jedyna atrakcja wydarzenia w Łodzi. Karta walk obfituje w głośne nazwiska. W głównym starciu wieczoru niepokonany Adrian Bartosiński stanie do obrony tytułu mistrza wagi półśredniej. Jego rywalem będzie Muslim Tulshaev.

Duże emocje budzi również pojedynek w wadze ciężkiej, w którym były pretendent do tytułu mistrza świata w boksie, Artur Szpilka, skrzyżuje rękawice z Czechem Michalem Martinkiem. Organizatorzy przygotowali także tzw. extra-fight, w którym influencer Adam „AJ” Josef zmierzy się z utytułowanym lekkoatletą, tyczkarzem Piotrem Liskiem.

Gala XTB KSW 113 odbędzie się w najbliższą sobotę, 20 grudnia. Transmisja z wydarzenia dostępna będzie na antenie CANAL+ Live oraz w serwisie CANAL+ Online.