Mateusz Rębecki – Chris Duncan: O której godzinie walczy Polak w UFC? Gdzie oglądać?

Mateusz Rębecki – Chris Duncan: Kolejna walka Polaka w UFC!

Mateusz Rębecki stoczy kolejną walkę w organizacji UFC. 32-latek wyjdzie do klatki największej federacji MMA na świecie po raz szósty – do tej pory przegrał tylko raz z Diego Ferreirą, a podczas UFC 308 w Abu Zabi dał fenomenalny pojedynek z Kirgizem Myktybekiem Orolbaiem. „Rebeastie” otrzymał za to starcie bonus za walkę wieczoru. Po blisko roku wraca do oktagonu na kolejny ciężki bój, tym razem ze Szkotem Chrisem Duncanem.

Niewiele zabrakło, a na ostatniej prostej starcie Polaka otrzymałoby miano walki wieczoru. Po wypadnięciu jednego z zawodników z main eventu szybko udało się jednak znaleźć zastępstwo. Z tego powodu, Rębecki z Duncanem zmierzą się w co-main evencie.

Krwawa wojna Rębeckiego na UFC 308. Fenomenalna bitwa w Abu Zabi! Polak wygrywa

Kim jest Chris Duncan?

Chris Duncan przeszedł tę samą ścieżkę w UFC co Rębecki. Polak dostał się do największej organizacji przez Dana White Conteder's Series. Duncan dokonał tego samego w 2022 roku. Od tego czasu pokonał Omara Moralesa, Yanala Ashmouza, przegrał z Manuelem Torresem, a następnie pokonywał Bolajiego Okiego oraz Jordana Vucenica.

Bilans Szkota w organizacji UFC to 4-1, gdy bilans Mateusza Rębeckiego jest lepszy o jedno zwycięstwo.

O której godzinie walka Rębecki – Duncan? Gdzie oglądać?

Walka Mateusz Rębecki – Chris Duncan odbędzie się w nocy z 2 na 3 sierpnia. Początek karty głównej o godzinie 3:00, co oznacza, że Polak powinien wyjść do klatki ok. 5:00. Transmisja na sportowych antenach Polsatu.