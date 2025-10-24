Walduś Kiepski zawalczy w FAME! Legenda „Świata według Kiepskich” wejdzie do klatki, znamy rywala

Bartosz Żukowski, czyli Walduś Kiepski ze „Świata według Kiepskich” zadebiutuje w sportach walki

Debiutancką walkę aktora ogłosiła federacja FAME

Starcie będzie miało miejsce już 22 listopada na gali FAME 28 w Warszawie

FAME 28: Legenda „Świata według Kiepskich” wejdzie do klatki!

Serial „Świat według Kiepskich” kochają niemal wszyscy Polacy! Komediowa produkcja opowiada o losach rodziny Kiepskich, która mieszka we Wrocławiu, oraz jej sąsiadów. Jedną z najpopularniejszych i najbardziej charakterystycznych postaci był Walduś Kiepski, czyli syn głównego bohatera Ferdynanda, grany przez Bartosza Żukowskiego. W piątek, 24 października federacja FAME ogłosiła... jego debiut w sportach walki!

- O karwasz-twarz! To się nawet fizjologom nie śniło! Bartosz Żukowski - aktor, który grał niezapomnianego Waldusia w serialu "Świat według Kiepskich" - z legendarnej kanapy przeniesie się do klatki! Odtwórca roli „Cyca” wraca z przytupem i zadebiutuje w FAME! - czytamy w opisie ogłoszenia.

Przeciwnikiem legendy „Świata według Kiepskich” będzie Tomasz Matysiak, znany w sieci jako „Szalony Reporter”. Popularny podcaster walczył trzykrotnie w klatce – wygrał pojedynek z Michałem Cichym, przegrywał z Cezarym Gołębiewskim i Jakubem Rzeźniczakiem.

Aktualna karta walk FAME 28: