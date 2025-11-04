Ogromna tragedia! Nie żyje były rywal Arkadiusza Wrzoska. Vladimir Tok miał 36 lat

Mateusz Sobiecki
Mateusz Sobiecki
2025-11-04 17:58

Fatalne informacje zostały przekazane przez organizację GLORY. Nie żyje były zawodnik kickboxingu Vladimir „Tok” Toktasynov. Były przeciwnik m.in. gwiazdy KSW Arkadiusza Wrzoska zmarł w wieku 36 lat. Informacja o jego śmierci została przekazana przez organizację GLORY.

Vladimir Toktasynov

i

Autor: GLORY/ Facebook Vladimir Toktasynov
  • Nie żyje znakomity kickbokser Vladimir Tok
  • Były rywal Arkadiusza Wrzoska zmarł w wieku 36 lat
  • GLORY pożegnało go w poruszającym wpisie w mediach społecznościowych

Nie żyje Vladimir Tok, uznany kickbokser

Smutna informacja obiegła świat sportów walki. Były rywal polskiego kickboksera, a obecnie gwiazdy KSW Arkadiusza Wrzoska Vladimir „Tok” Toktasynov zmarł w wieku 36 lat. Dramatyczna wiadomość została przekazana w oficjalnych mediach społecznościowych organizacji GLORY, w której występował kazachski wojownik.

Według informacji przekazanych przez profil „Kickboxing Romania”, były mistrz m.in. organizacji KOK zmarł z powodu zawału serca w domu.

Vladimir Toktasynov bił się m.in. w organizacjach KOK, Superkombat, Enfusion, DFS czy GLORY. Ostatni pojedynek stoczył w październiku tego roku w Rumunii na Dracula Boxing Show. Przegrał przed czasem z Benjaminem Adegbuyim. W 2018 roku walczył na Granda PRO z Arkadiuszem Wrzoskiem i przegrał to starcie przez TKO w pierwszej rundzie.

Organizacja GLORY pożegnała Vladimira Toka

Organizacja GLORY przekazała smutne informacje o śmierci Vladimira Toktasynova na swoich profilach social media.

- GLORY z głębokim smutkiem przyjęło wiadomość o nagłej śmierci weterana naszej organizacji Vladimira Toka. Zawsze będziemy pamiętać jego czas spędzony na ringu GLORY i jego długą karierę w całej Europie. Składamy kondolencje jego przyjaciołom, kolegom z drużyny i rodzinie – napisano na profilu GLORY w mediach społecznościowych.

QUIZ: Rozpoznasz gwiazdy polskiego MMA? O komplet nie będzie łatwo! Nie tylko Pudzian i Mamed
Pytanie 1 z 15
Zaczynamy od czegoś łatwego. Kim jest ta gwiazda KSW?
QUIZ: Rozpoznasz gwiazdy polskiego MMA? O komplet nie będzie łatwo! Nie tylko Pudzian i Mamed
Super Sport SE Google News