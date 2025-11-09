Andrzej Bargiel upadł, zjeżdżając z Mount Everest. Napotkał niespodziewane problemy [WIDEO]

Andrzej Bargiel jako pierwszy człowiek w historii wszedł na Mount Everest bez tlenu, a następnie zjechał z niego na nartach

Historyczny wyczyn został uwieczniony na nagraniu, które zostało opublikowane na YouTube

Polak miał po drodze kilka przygód, jak zawalona ścieżka, którą miał się poruszać czy upadek

Andrzej Bargiel pierwszym w historii, który zjechał z Mount Everest

To, co wielu uważało za niemożliwe, stało się faktem. Andrzej Bargiel, znany z ekstremalnych zjazdów z ośmiotysięczników, dokonał rzeczy, której nie udało się wcześniej nikomu – po wejściu na Mount Everest zjechał z jego wierzchołka na nartach aż do bazy, nie korzystając ani z dodatkowego tlenu, ani z pomocy Szerpów.

– To jeden z najważniejszych kroków w mojej sportowej karierze. Zjazd z Everestu bez tlenu był dla mnie marzeniem, które dojrzewało latami. Wiedziałem, że trudne jesienne warunki i poprowadzenie linii zjazdu przez lodowiec Khumbu to największe wyzwanie, z jakim mogę się zmierzyć – powiedział Bargiel po zakończonym zjeździe.

Atak szczytowy rozpoczął się z obozu czwartego na wysokości około 7900 m n.p.m.. Z powodu dużych opadów śniegu i trudnych warunków w górnych partiach góry wyprawa trwała znacznie dłużej, niż planowano. Polak spędził 17 godzin w tzw. strefie śmierci (powyżej 8000 m n.p.m.), gdzie każdy oddech staje się walką o przetrwanie.

Andrzej Bargiel znów zadziwił cały świat. Polak jako pierwszy człowiek w historii zjechał na nartach z Mount Everestu

Pojawiło się nagranie ze zjazdu Andrzeja Bargiela

Wyczyn Bargiela to kolejny historyczny rozdział w jego karierze. Wcześniej jako pierwszy człowiek w historii zjechał na nartach z K2, a także dokonywał spektakularnych zjazdów z innych ośmiotysięczników – m.in. Shishapangmy i Broad Peaku.

Na kanale YouTube „Red Bulla” pojawiło się nagranie ze zjazdu Andrzeja Bargiela z Mount Everest. Pokazano tam problemy, z jakimi mierzył się Polak – mocny upadek w strefie śmierci czy zawalona trasa, która pokrzyżowała plany Bargiela.