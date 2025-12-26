Tajemnicza śmierć słynnego sportowca! Władze wydały ostrzeżenie!

Tragiczna śmierć 27-letniego norweskiego biathlonisty Siverta Guttorma Bakkena wstrząsnęła światem sportu.

Sportowiec został znaleziony martwy w hotelowym pokoju we Włoszech z maską tlenową na twarzy.

Norweski Komitet Olimpijski wydał pilne ostrzeżenie dotyczące korzystania z masek symulujących warunki wysokogórskie. Dowiedz się, dlaczego!

Norweski Komitet Olimpijski wezwał, by sportowcy przygotowujący się do zimowych igrzysk we Włoszech nie korzystali z masek tlenowych, symulujących warunki wysokogórskie. To pokłosie śmierci 27-letniego biathlonisty Siverta Guttorma Bakkena, którego znaleziono martwego 23 grudnia w pokoju hotelowym w położonej we włoskiej części Tyrolu miejscowości Lavaze, gdzie przygotowywał się do igrzysk olimpijskich. Włoska policja prowadzi śledztwo, a przyczyna śmierci nie została dotychczas ustalona. Sekcja zwłok ma zostać przeprowadzona po świętach.

W chwili odnalezienia ciała Silvert Guttom Bakken miał na twarzy maskę obniżającą zawartość tlenu w powietrzu. W ten sposób symulował warunki treningu wysokogórskiego. Norweska federacja biathlonowa w pierwotnie opublikowanym w oświadczeniu podkreśliła, że nie posiadała wiedzy o okolicznościach zakupu ani korzystania z urządzenia przez Bakkena. Nie łączyła też znalezionego sprzętu z jego zgonem. Norweski Komitet Olimpijski wydał jednak zalecenie, by zawodniczki i zawodnicy powstrzymali się od korzystania z urządzeń symulujących wysokość do czasu pełnego wyjaśnienia sprawy. Decyzja ma mieć charakter prewencyjny.

Po wydanym ostrzeżeniu, sekretarz generalna federacji biathlonowej (NSSF) Emilie Nordskar przyznała na łamach dziennika „Verdens Gang”, że związek jednak miał informacje, że niektórzy zawodnicy wykorzystywali maski oddechowe, ale nie był to zalecany sprzęt i nie wykorzystywano go w zorganizowanych programach szkoleniowych. Bakken uchodził za jeden z największych talentów norweskiego biathlonu. W sezonie 2021/22 odniósł swoje jedyne zwycięstwo w Pucharze Świata, triumfując w biegu ze startu wspólnego w Holmenkollen, oraz wygrał klasyfikację generalną tej konkurencji. W 2016 roku zdobył dwa złote medale młodzieżowych igrzysk. Po latach problemów zdrowotnych wracał do wysokiej formy i miał w lutym wziąć udział w olimpijskich zmaganiach w Mediolanie i Cortinie d’Ampezzo.

Silvert Guttom Bakken w dniach 18-21 grudnia uczestniczył w zawodach we francuskim Annecy-Le Grand Bornand i miał startować w kolejnej imprezie cyklu PŚ w Oberhofie (8-11 stycznia) oraz w zimowych igrzyskach olimpijskich w Mediolan-Cortina d'Ampezzo w sztafecie. W ostatnich dniach trenował we Włoszech i właśnie tam wydarzyła się tragedia.

Informację o śmierci Silverta Guttoma Bakkena podał Norweski Związek Biathlonu. - Przyczyny śmierci nie są znane, są dopiero badane. Współpracujemy na miejscu przy śledztwie prowadzonym przez włoską policję. Jesteśmy wszyscy w szoku - powiedziała sekretarz generalna NSSF Emilie Nordskar na antenie kanału telewizji NRK. - To oczywiście okropna wiadomość. Sivert był fantastycznym sportowcem i fantastyczną osobą, którą cała społeczność biathlonowa niezmiernie kochała. To trudne dla wszystkich w rodzinie biathlonowej. Nasze myśli są teraz przede wszystkim z rodziną Siverta i wszystkimi jego bliskimi. Współpracujemy z włoskimi władzami na miejscu zdarzenia – dodała Emilie Nordskar.

Silvert Guttom Bakken w 2016 roku zdobył dwa złote medale na Igrzyskach Olimpijskich Młodzieży, jeden w biegu indywidualnym i jeden w sztafecie mieszanej. W 2022 roku odniósł pierwsze zwycięstwo w Pucharze Świata. Stało się to w biegu masowym w Holmenkollen. W tym sezonie zdobył również Puchar Świata w klasyfikacji generalnej ze startu wspólnego. Czterokrotnie stawał na podium Pucharu Świata.

Silvert Guttom Bakken od dwóch lat zmagał się z poważnymi problemami z sercem. Otwarcie mówił o ciężkiej chorobie, która wykluczyła go z rywalizacji na dwa sezony. W wywiadzie dla NRK w marcu 2024 roku zdradził, że problemy zdrowotne zaczęły się po trzeciej dawce szczepionki przeciwko COVID-19. Miał migotanie przedsionków i stan zapalny serca. Powrót do regularnych treningów zajął mu prawie dwa lata. – Stan zapalny pojawił się po trzeciej dawce szczepionki na COVID. Poczułem, że coś jest nie tak, czułem się fatalnie - zwierzał się norweskim mediom.