Nie żyje biathlonista Sivert Guttorm Bakken. Nowe ustalenia policji! Znaleźli go w hotelu

Mateusz Sobiecki
2025-12-25 14:24

27-letni norweski biathlonista Sivert Guttorm Bakken nie żyje. Ciało zawodnika znaleziono we wtorek w pokoju hotelowym w miejscowości Lavazè we Włoszech — poinformowała Norweska Federacja Biathlonu (NSSF). Przyczyny śmierci nie są dotąd znane, sprawę bada włoska policja. Ujawniono nowe informacje. Mężczyzna został odnaleziony w specjalnej masce. Dlaczego? Tego na razie nie wiadomo.

  • Śmierć 27-letniego uczestnika Pucharu Świata Siverta Guttorma Bakkena wstrząsnęła światem biathlonu
  • Znakomity zawodnik został znaleziony martwy w hotelowym pokoju we Włoszech
  • Ustalono nowe informacje na temat jego śmierci

Nie żyje Sivert Guttorm Baken, znakomity biahlonista

Norweska Federacja Biathlonu (NSSF) potwierdziła we wtorek śmierć swojego reprezentanta Siverta Guttorma Bakkena. Ciało 27-letniego zawodnika zostało odnalezione w jego pokoju hotelowym w miejscowości Lavazè we Włoszech, gdzie przebywał w związku z zawodami Pucharu Świata.

Okoliczności zdarzenia pozostają niejasne. Sprawę badają włoskie służby, a przedstawiciele norweskiej federacji współpracują z lokalnymi organami śledczymi.

- Przyczyny śmierci nie są znane, są dopiero badane. Współpracujemy na miejscu przy śledztwie prowadzonym przez włoską policję. Jesteśmy wszyscy w szoku - przekazała na antenie telewizji NRK sekretarz generalna NSSF Emilie Nordskar.

Szok! Nie żyje 27-letni zawodnik Pucharu Świata. Tragedia tuż przed Wigilią

Nowe ustalenia w sprawie śmierci Siverta Guttorma Bakkena

W środę Norweski Związek Biathlonu poinformował o dodatkowych ustaleniach dotyczących okoliczności odnalezienia ciała sportowca.

- W chwili odnalezienia ciała Sivert Bakken miał na sobie maskę wysokościową. Norweski Związek Biathlonu nie zna obecnie okoliczności związanych z nabyciem i używaniem tej maski. W nadchodzących dniach związek będzie starał się uzyskać dokładniejsze wyjaśnienie faktycznych okoliczności z tym związanych - przekazano w komunikacie federacji.

Silvert Guttom Bakken
16 zdjęć

Kim był Sivert Guttorm Bakken?

Bakken był aktywnym uczestnikiem bieżącego sezonu Pucharu Świata. W dniach 18–21 grudnia startował we francuskim Annecy-Le Grand Bornand. W styczniu miał wystąpić w zawodach w niemieckim Oberhofie, a jego głównym celem sportowym był start w sztafecie podczas zbliżających się Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan–Cortina d’Ampezzo.

Norweski biathlonista od dwóch lat zmagał się z problemami zdrowotnymi dotyczącymi serca, jednak nie podano informacji, czy miały one związek z jego śmiercią. Federacja podkreśla, że na tym etapie nie ma ustaleń pozwalających określić przyczyny zgonu.

