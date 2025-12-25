Nie żyje biathlonista Sivert Guttorm Bakken. Nowe ustalenia policji! Znaleźli go w hotelu

Śmierć 27-letniego uczestnika Pucharu Świata Siverta Guttorma Bakkena wstrząsnęła światem biathlonu

Znakomity zawodnik został znaleziony martwy w hotelowym pokoju we Włoszech

Ustalono nowe informacje na temat jego śmierci

Nie żyje Sivert Guttorm Baken, znakomity biahlonista

Norweska Federacja Biathlonu (NSSF) potwierdziła we wtorek śmierć swojego reprezentanta Siverta Guttorma Bakkena. Ciało 27-letniego zawodnika zostało odnalezione w jego pokoju hotelowym w miejscowości Lavazè we Włoszech, gdzie przebywał w związku z zawodami Pucharu Świata.

Okoliczności zdarzenia pozostają niejasne. Sprawę badają włoskie służby, a przedstawiciele norweskiej federacji współpracują z lokalnymi organami śledczymi.

- Przyczyny śmierci nie są znane, są dopiero badane. Współpracujemy na miejscu przy śledztwie prowadzonym przez włoską policję. Jesteśmy wszyscy w szoku - przekazała na antenie telewizji NRK sekretarz generalna NSSF Emilie Nordskar.

Szok! Nie żyje 27-letni zawodnik Pucharu Świata. Tragedia tuż przed Wigilią

Nowe ustalenia w sprawie śmierci Siverta Guttorma Bakkena

W środę Norweski Związek Biathlonu poinformował o dodatkowych ustaleniach dotyczących okoliczności odnalezienia ciała sportowca.

- W chwili odnalezienia ciała Sivert Bakken miał na sobie maskę wysokościową. Norweski Związek Biathlonu nie zna obecnie okoliczności związanych z nabyciem i używaniem tej maski. W nadchodzących dniach związek będzie starał się uzyskać dokładniejsze wyjaśnienie faktycznych okoliczności z tym związanych - przekazano w komunikacie federacji.

Kim był Sivert Guttorm Bakken?

Bakken był aktywnym uczestnikiem bieżącego sezonu Pucharu Świata. W dniach 18–21 grudnia startował we francuskim Annecy-Le Grand Bornand. W styczniu miał wystąpić w zawodach w niemieckim Oberhofie, a jego głównym celem sportowym był start w sztafecie podczas zbliżających się Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan–Cortina d’Ampezzo.

Norweski biathlonista od dwóch lat zmagał się z problemami zdrowotnymi dotyczącymi serca, jednak nie podano informacji, czy miały one związek z jego śmiercią. Federacja podkreśla, że na tym etapie nie ma ustaleń pozwalających określić przyczyny zgonu.