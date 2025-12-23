Szok! Nie żyje 27-letni zawodnik Pucharu Świata. Tragedia tuż przed Wigilią

Ogromna tragedia w świecie sportów zimowych. Nie żyje Sivert Guttorm Bakken

Biathlonista zmarł w wieku 27 lat

Jego ciało zostało znalezione w pokoju hotelowym we Włoszech

Nie żyje Sivert Guttorm Bakken. 27-latek zmarł przed świętami

Świat sportów zimowych pogrążył się w żałobie. Norweska Federacja Biathlonu (NSSF) przekazała wstrząsającą wiadomość o śmierci swojego reprezentanta, Siverta Guttorma Bakkena. Ciało 27-letniego zawodnika zostało znalezione we wtorek w pokoju hotelowym we włoskim Lavaze.

Okoliczności nagłej śmierci młodego sportowca na ten moment pozostają niejasne. Na miejscu pracują służby, które starają się ustalić przebieg zdarzeń. Wiadomo, że Sivert Guttorm Bakken od dwóch lat miał problemy z sercem, które zaczęły się po... przyjęciu trzeciej dawki szczepionki na COVID.

– Przyczyny śmierci nie są znane, są dopiero badane. Współpracujemy na miejscu przy śledztwie prowadzonym przez włoską policję. Jesteśmy wszyscy w szoku – przekazała na antenie telewizji NRK Emilie Nordskar, sekretarz generalna NSSF.

We are lost for words at the news of Sivert Bakken's sudden passing - our thoughts are with his family, friends, teammates and everyone close to him during this difficult time.Hvil i fred, Sivert 🤍 pic.twitter.com/p3x16xjAfO— International Biathlon Union (@biathlonworld) December 23, 2025

Kim był Sivert Guttorm Bakken?

Bakken był aktywnym uczestnikiem tegorocznego cyklu Pucharu Świata. Zaledwie kilka dni temu, w dniach 18-21 grudnia, rywalizował na trasach we francuskim Annecy-Le Grand Bornand. Jego plany na najbliższe tygodnie były ściśle związane ze startami na najwyższym poziomie.

Norweg miał wystąpić w styczniowych zawodach w niemieckim Oberhofie, a jego głównym celem był start w sztafecie podczas zbliżających się Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina d'Ampezzo.

