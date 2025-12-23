Słynny biatlonista nie żyje! Chorował na serce po szczepionce na COVID

Tragiczna śmierć wstrząsnęła światem biatlonu – młody, utalentowany zawodnik został znaleziony martwy we Włoszech.

Norweski biatlonista Silvert Guttom Bakken zmarł w wieku 27 lat, a przyczyna jego śmierci jest badana.

Sportowiec od dwóch lat zmagał się z poważnymi problemami kardiologicznymi, które według niego pojawiły się po przyjęciu trzeciej dawki szczepionki na COVID.

Dowiedz się więcej o okolicznościach tej nagłej śmierci i reakcjach środowiska sportowego.

Silvert Guttom Bakken w dniach 18-21 grudnia uczestniczył w zawodach we francuskim Annecy-Le Grand Bornand i miał startować w kolejnej imprezie cyklu PŚ w Oberhofie (8-11 stycznia) oraz w zimowych igrzyskach olimpijskich w Mediolan-Cortina d'Ampezzo w sztafecie. W ostatnich dniach trenował we Włoszech i właśnie tam wydarzyła się tragedia.

Informację o śmierci Silverta Guttoma Bakkena potwierdził Norweski Związek Biathlonu. - Przyczyny śmierci nie są znane, są dopiero badane. Współpracujemy na miejscu przy śledztwie prowadzonym przez włoską policję. Jesteśmy wszyscy w szoku - powiedziała sekretarz generalna NSSF Emilie Nordskar na antenie kanału telewizji NRK. - To oczywiście okropna wiadomość. Sivert był fantastycznym sportowcem i fantastyczną osobą, którą cała społeczność biathlonowa niezmiernie kochała. To trudne dla wszystkich w rodzinie biathlonowej. Nasze myśli są teraz przede wszystkim z rodziną Siverta i wszystkimi jego bliskimi. Współpracujemy z włoskimi władzami na miejscu zdarzenia – dodała Emilie Nordskar.

Silvert Guttom Bakken w 2016 roku zdobył dwa złote medale na Igrzyskach Olimpijskich Młodzieży, jeden w biegu indywidualnym i jeden w sztafecie mieszanej. W 2022 roku odniósł pierwsze zwycięstwo w Pucharze Świata. Stało się to w biegu masowym w Holmenkollen. W tym sezonie zdobył również Puchar Świata w klasyfikacji generalnej ze startu wspólnego. Czterokrotnie stawał na podium Pucharu Świata.

Silvert Guttom Bakken od dwóch lat zmagał się z poważnymi problemami z sercem. Otwarcie mówił o ciężkiej chorobie, która wykluczyła go z rywalizacji na dwa sezony. W wywiadzie dla NRK w marcu 2024 roku zdradził, że problemy zdrowotne zaczęły się po trzeciej dawce szczepionki przeciwko COVID-19. Miał migotanie przedsionków i stan zapalny serca. Powrót do regularnych treningów zajął mu prawie dwa lata. – Stan zapalny pojawił się po trzeciej dawce szczepionki na COVID. Poczułem, że coś jest nie tak, czułem się fatalnie - zwierzał się norweskim mediom.