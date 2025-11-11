Justyna Kowalczyk spędziła Święto Niepodległości w wyjątkowym stylu! Pojawiło się wideo

11 listopada to wyjątkowy dzień w historii Polski. Tego dnia obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości

Justyna Kowalczyk uczciła ten dzień w sposób, jak tysiące Polaków w różnych regionach kraju

Mistrzyni olimpijska zdecydowała się pobiec w Biegu Niepodległości w Zakopanem

Justyna Kowalczyk pobiegła w Biegu Niepodległości w Zakopanem

Justyna Kowalczyk jest znakomitą polską sportsmenką. Mistrzyni olimpijski w biegach narciarskich nie ukrywała dumy z reprezentowania biało-czerwonych barw. Kowalczyk pojawiła się we wtorek, 11 listopada w Zakopanem, gdzie wzięła udział w Biegu Niepodległości. W stolicy polskich Tatr z wielkim uśmiechem na twarzy przemierzała kolejne kilometry w kierunku mety, a nagranie z jej udziałem pojawiło się w mediach społecznościowych.

Justyna Kowalczyk opublikowała też w swoich social mediach zdjęcie z mety po zwycięskim biegu. Zawodniczka pokonała bieg na dystansie 5,5 kilometra w czasie 20 minut 12,8 sekundy, wyprzedzając drugą na mecie o dwie minuty!

To jeden z ostatnich startów Polski przed zbliżającymi się igrzyskami olimpijskimi, na które pojedzie w roli eksperta Eurosportu.

Sukcesy Justyny Kowalczyk

Justyna Kowalczyk jest dwukrotną mistrzynią olimpijską. Po złoto sięgała na 30 kilometrów i 10 kilometrów stylem klasycznym w Vancouver 2010 i Soczi 2014. Trzykrotnie sięgała też po krążki z innych krążków. W Vancouver w sprincie zdobyła srebro i brąz w biegu łączonym na 15 kilometrów. W Turynie w 2006 roku była trzecia w biegu na 30 kilometrów.

Dwukrotnie zdobywała mistrzostwo świata (w 2009 roku) oraz czterokrotnie po dużą Kryształową Kulę w sezonach 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 i 2012/2013. Czterokrotnie wygrywała także Tour de Ski.