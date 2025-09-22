Justyna Kowalczyk-Tekieli wciąż imponuje formą! Co za wynik, można tylko pozazdrościć

Justyna Kowalczyk-Tekieli potwierdziła wielką formę. Co za bieg!

Justyna Kowalczyk-Tekieli przez wiele lat przynosiła wiele radości polskim kibicom. W polskich biegach narciarskich nigdy nie było postaci, która potrafiłaby z powodzeniem toczyć walkę ze światową czołówką i patrząc na obecne wyniki wydaje się, że jeszcze długo poczekamy na kogoś pokroju „Królowej Nart”. Dlatego też Justyna Kowalczyk-Tekieli wciąż cieszy się dużą popularnością wśród polskich kibiców, którzy chętnie śledzą jej profile w mediach społecznościowych.

Justyna Kowalczyk wstrząśnięta śmiercią Stanisława Sojki. Nie użyła nawet słów

Po zakończeniu kariery Justyna Kowalczyk-Tekieli angażowała się w różne przedsięwzięcia jako działaczka w PZN czy eksperta w telewizji. Skupiała się na życiu rodzinnym, wzięła ślub i urodziła dziecko. Niestety, jej szczęście zostało brutalnie zmącone przez wypadek jej męża, Kacpra Tekielego, który zginął zabrany przez lawinę w szwajcarskich alpach podczas schodzenia z Jungfrau. Jednak przez wszystkie te lata Justyna Kowalczyk-Tekieli nie zmieniła jednego w swoim życiu – zamiłowania do aktywności fizycznej.

To tu rozegrał się koszmar Justyny Kowalczyk. Pokazała zdjęcie, rozdzierające wspomnienie

Choć po zakończeniu kariery była biegaczka narciarska nie musiała już tak ostro trenować, najwyraźniej trudno jej bez rygoru treningowego. Sama z siebie cały czas trenowała ogólnie, ale też jeździła na nartorolkach, brała udział w różnych biegach, czy też z mężem wspinała się na szczyty w Polsce i Europie. Nawet w trakcie ciąży i zaraz po urodzeniu dziecka nie przerywała treningów i trzymała wysoką formę. To wciąż się nie zmieniło, co świetnie pokazuje ostatni przykład i sukces w jednym z górskich biegów.

Justyna Kowalczyk wyśmiała Andrzeja Dudę po wizycie u Stanowskiego. Wystarczyło jedno zdanie

Trener mentalny Jakub B. Bączek: Iga Świątek i Robert Lewandowski codziennie mierzą się z hejtem i są oceniani Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Justyna Kowalczyk-Tekieli zawsze znana była ze swojej wytrzymałości. Potwierdziła to w niedzielę w Rosetta Verticale Trail Run, biegu górskim w Dolomitach, w którym zajęła 2. miejsce! Rok temu Polka była w tym biegu bezkonkurencyjna, ale drugie miejsce w tegorocznej edycji to również bardzo dobry wynik. Polka ustąpiła jedynie Hali Hafeman, do której straciła cztery minuty, a podium uzupełniła Dimitra Theocharis, która straciła do Kowalczyk-Tekieli pół minuty. – To był fantastyczny bieg. GRAZIE (włos. dziękuję – przyp. red.) – napisała była biegaczka narciarska w relacji na Instagramie w odpowiedzi do posta oficjalnego konta biegu.

Justyna Kowalczyk-Tekieli w pierwszym wywiadzie po śmierci męża. Burza po pytaniu Doroty Wellman. Fani byli wściekli