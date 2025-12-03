Apartament dla Karola Nawrockiego na igrzyska już zarezerwowany! Piesiewicz ujawnia

Karol Nawrocki pojedzie na Zimowe Igrzyska Olimpijskie? Piesiewicz ujawnia

Radosław Piesiewicz znów znalazł się pod ostrzałem w ostatnim czasie. Na jego samodzielnie podejmowane decyzje względem podpisania umowy z Zondacrypto i zmianą nazwy Centrum Olimpijskiego ostro zareagowała część działaczy PKOl, w tym Adam Małysz, ale Piesiewicz zdaje się tym wszystkim nie przejmować. Wciąż również nie doprowadzono do końca śledztwa przeciwko prezesowi PKOl, więc cały czas pełni on swoją funkcję. Teraz w rozmowie z RMF24 Radosław Piesiewicz ujawnił, że rozmawiał już z Karolem Nawrockim na temat jego ewentualnego przylotu na Zimowe Igrzyska Olimpijskie, które odbędą się już w lutym 2026 roku.

Piesiewicz ujawnił, że Karol Nawrocki chętnie pojawi się na igrzyskach, jeśli sytuacja na to pozwoli. – Nie jedzie tam na urlop... Tak, rozmawialiśmy z panem prezydentem. Jeżeli pozwoli mu na to czas, to na pewno będzie chciał być z polskimi sportowcami. To niesamowite. Cieszę się, że głowa państwa, tak jak poprzednik Andrzej Duda, przyjeżdża choćby na jeden dzień – powiedział prezes PKOl w rozmowie z RMF24. Nie byłoby w tym nic dziwnego, ponieważ Karol Nawrocki już nie raz pojawiał się choćby na meczach piłkarskich – na spotkaniu Lechii Gdańsk w Ekstraklasie, na meczach reprezentacji Polski w eliminacjach mistrzostw świata 2026 czy na meczu Legii w Lidze Konferencji.

Co ciekawe, jak przekazał Piesiewicz, Nawrocki ma już zarezerwowany specjalny apartament. – To jest ściśle chroniony apartament. Są wymogi MKOI dla głów państwa. Jest on już zarezerwowany. Rozmawialiśmy, jeśli wszystko dobrze pójdzie, bo obecnie dzieją się różne rzeczy wokół Polski w tematach geopolitycznych, to mamy już termin – przyznał Radosław Piesiewicz.

