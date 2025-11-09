Nie żyje legendarny polski bramkarz. Walery Kosyl był dwukrotnym olimpijczykiem

Mateusz Sobiecki
żródło PAP
2025-11-09 8:21

Wielka żałoba w polskiej rodzinie hokeja. Nie żyje jeden z najlepszych polskich bramkarzy w historii hokeja Walery Kosyl. Miał 81 lat. Występował w barwach reprezentacji Polski na dwóch igrzyskach olimpijskich. Przez niemal całą karierę związany był z ŁKS-em, w którym występował przez blisko 20 lat.

Autor: Pixabay.com
  • Smutna informacja pojawiła się w sobotni wieczór, 8 listopada
  • Nie żyje polski olimpijczyk i słynny reprezentant Polski Walery Kosyl
  • Reprezentował barwy narodowe na dwóch igrzyskach olimpijskich w Sapporo i Innsbrucku

Nie żyje polski olimpijczyk Walery Kosyl

W wieku 81 lat zmarł Walery Kosyl, jeden z najlepszych bramkarzy w historii polskiego hokeja na lodzie, olimpijczyk z Sapporo (1972) i Innsbrucka (1976). Przez niemal całą karierę był związany z ŁKS Łódź. O śmierci związanego z łódzkim klubem legendarnego bramkarza poinformował w sobotę PAP Jacek Bogusiak, kustosz tradycji Łódzkiego Klubu Sportowego.

Kosyl niemal przez całą karierę zawodniczą występował w ŁKS (1962–83), z przerwą spowodowaną służbą wojskową. W tym okresie grał w Legii Warszawa (1964–67). Był uznawany za jednego z najwybitniejszych bramkarzy w historii polskiego hokeja; zdobywca Złotego Kija redakcji „Sportu” dla najlepszego polskiego hokeisty w 1973 r.

W sumie w 20 sezonach ligowych wystąpił w 559 meczach. Zasłynął strzelając gola... z gry. Zdobył tytuł mistrza Polski i wicemistrzostwo z Legią (1966-67) oraz brązowy medal z ŁKS (1971).

Walery Kosyl - występy w reprezentacji Polski

W reprezentacji Polski w latach 1964-76 zagrał w 137 meczach. Z drużyną narodową wystąpił w dwóch turniejach olimpijskich – w Sapporo (1972) i Innsbrucku (1976) oraz w siedmiu mistrzostwach świata.

Po zakończeniu kariery zawodniczej był trenerem pierwszej drużyny ŁKS, szkolił też juniorów w Łódzkim Ośrodku Sportu oraz Łódzkim Klubie Hokejowym, który organizuje turniej młodzieżowy Kosyl Cup

