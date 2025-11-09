Nie żyje legendarny polski bramkarz. Walery Kosyl był dwukrotnym olimpijczykiem

- Smutna informacja pojawiła się w sobotni wieczór, 8 listopada
- Nie żyje polski olimpijczyk i słynny reprezentant Polski Walery Kosyl
- Reprezentował barwy narodowe na dwóch igrzyskach olimpijskich w Sapporo i Innsbrucku
Nie żyje polski olimpijczyk Walery Kosyl
W wieku 81 lat zmarł Walery Kosyl, jeden z najlepszych bramkarzy w historii polskiego hokeja na lodzie, olimpijczyk z Sapporo (1972) i Innsbrucka (1976). Przez niemal całą karierę był związany z ŁKS Łódź. O śmierci związanego z łódzkim klubem legendarnego bramkarza poinformował w sobotę PAP Jacek Bogusiak, kustosz tradycji Łódzkiego Klubu Sportowego.
Kosyl niemal przez całą karierę zawodniczą występował w ŁKS (1962–83), z przerwą spowodowaną służbą wojskową. W tym okresie grał w Legii Warszawa (1964–67). Był uznawany za jednego z najwybitniejszych bramkarzy w historii polskiego hokeja; zdobywca Złotego Kija redakcji „Sportu” dla najlepszego polskiego hokeisty w 1973 r.
W sumie w 20 sezonach ligowych wystąpił w 559 meczach. Zasłynął strzelając gola... z gry. Zdobył tytuł mistrza Polski i wicemistrzostwo z Legią (1966-67) oraz brązowy medal z ŁKS (1971).
Walery Kosyl - występy w reprezentacji Polski
W reprezentacji Polski w latach 1964-76 zagrał w 137 meczach. Z drużyną narodową wystąpił w dwóch turniejach olimpijskich – w Sapporo (1972) i Innsbrucku (1976) oraz w siedmiu mistrzostwach świata.
Po zakończeniu kariery zawodniczej był trenerem pierwszej drużyny ŁKS, szkolił też juniorów w Łódzkim Ośrodku Sportu oraz Łódzkim Klubie Hokejowym, który organizuje turniej młodzieżowy Kosyl Cup