Piotr Żyła rozbrajająco o skokach w Courchevel: Byliśmy głęboko w…

Michał Skiba
Michał Skiba
2025-08-11 10:13

Piotr Żyła, skacząc 126 metrów, zajął ósme miejsce i był najwyżej sklasyfikowanym reprezentantem Polski w drugim konkursie Letniej Grand Prix we francuskim Courchevel, gdzie rozpoczęto tegoroczny cykl. Zwycięzcą zawodów został Austriak Niklas Bachlinger, który uzyskał 130 metrów. Najbardziej rozbrajający był jednak moment, gdy Żyła opisał wydarzenia z pierwszego konkursu...

Piotr Żyła trenuje przed Mistrzostwami Polski

Autor: Archiwum prywatne

LGP w Courchevel

Na drugim stopniu podium stanął Niemiec Philipp Raimund z wynikiem 130,5 m, a trzeci był jego rodak Luca Roth, lądując na 127. metrze.

Kamil Stoch zakończył rywalizację na dziewiątej pozycji (120,5 m), Dawid Kubacki był 19. (117,5 m), a Paweł Wąsek 25. (110 m).

Po pierwszej serii, w której Żyła uzyskał 123 m (9. miejsce), Kubacki 132 m (12. pozycja), Stoch 129,5 m (21. lokata) i Wąsek 122 m (23. miejsce), do finału awansowało czterech Polaków. Odpadł jedynie Aleksander Zniszczoł, który osiągnął 117,5 m i został sklasyfikowany na 27. miejscu.

Wywrotka Kamila Stocha

Podczas swojego dalekiego skoku w pierwszej serii Stoch upadł po tym, jak odjechała mu lewa narta. Na szczęście nic poważnego się nie stało — trzykrotny mistrz olimpijski samodzielnie wstał i opuścił zeskok.

Pierwszą serię, zgodnie z nowym formatem grupowym, anulowano, a jej zwycięzcą był Szwajcar Simon Ammann (125 m). W finale zawodnicy zaczynali „od zera”. Warunki wietrzne były zmienne, co wymuszało na jury kilkukrotne zdejmowanie skoczków z belki. Stoch trafił na najtrudniejsze okoliczności – miał wiatr w plecy o sile prawie 1,3 m/s i otrzymał 24,2 pkt rekompensaty. Bachlinger otrzymał za wiatr 15,9 pkt, a Raimund 14,6 pkt.

– Ojej, co to się stanęło, nie wiem - stwierdził w swoim stylu Żyła, wybuchając śmiechem przed kamerą Eurosportu. – Było tak, jak miało być, w ogóle grupę wygrałem. Fajnie, można powiedzieć, że się obudziłem już, noga działała – dodał. Dużo gorzej było w sobotnich zawodach. Tylko Dawid Kubacki wskoczył do czołowej dziesiątki, Żyła był siedemnasty, Zniszczoł zajął dopiero 24. miejsce, a Stoch nie wszedł do drugiej serii (a Wąsek do konkursu!) – Byliśmy głęboko w…, ale to nie były nasze skoki. To było takie, co to się stanie, na wybadanie terenu. Chyba wszyscy tak skoczyli – wrócił w niedzielę do wydarzeń z poprzedniego dnia Żyła w wywiadzie dla Eurosportu.

Niedługo Wisła

Kubacki również zmagał się z trudnymi warunkami. Po skoku na 117,5 m jego rekompensata wyniosła 19,3 pkt. Ammann, który był najlepszy w pierwszej serii, w finale uzyskał 125 m i zakończył zawody na 12. miejscu.

Po dwóch konkursach liderem klasyfikacji generalnej Letniej Grand Prix jest Raimund z dorobkiem 160 punktów. Żyła zajmuje 11. miejsce (46 pkt), a Kubacki jest 13. (41 pkt).

W nadchodzący weekend odbędą się dwa kolejne konkursy cyklu – tym razem w Wiśle.

