Był wielkim rywalem Małysza i Stocha. Nie uwierzysz, jak teraz wygląda! Szok

Thomas Morgenstern to jeden z najbardziej ikonicznych skoczków w czasach „Małyszomanii” i późniejszych. Już jako niespełna 17-latek wygrał w 2003 roku swoje pierwsze zawody Pucharu Świata, zaledwie kilka tygodni przed pamiętnymi mistrzostwami świata w Predazzo, na których Adam Małysz zdobył dwa złote medale. Później „Morgi” przez lata należał do światowej czołówki – łącznie uzbierał 23 zwycięstwa w PŚ, ostatnie w grudniu 2013 roku w Titisee-Neustadt. Dzień przed pierwszym z poważnych upadków, które skłoniły go do decyzji o zakończeniu kariery w wieku zaledwie 28 lat. Co ciekawe, drugie miejsce w tym konkursie zajął... Kamil Stoch, który następnego dnia był już najlepszy. Przed sezonem 2014/2015 Morgenstern oficjalnie odstawił narty w kąt, a w tym roku skończy już 40 lat – dokładnie w październiku.

Kibicom, którzy przestaliby śledzić wtedy skoki, dziś mogłoby być trudno rozpoznać słynnego Austriaka. Nie tak dawno „Morgi” po raz drugi był jedną z gwiazd imprezy Red Bull Skoki w Punkt w Zakopanem i przypomniał o sobie polskim fanom. Po zakończeniu kariery Morgenstern mógł porzucić restrykcyjną dietę i formą zupełnie nie przypomina siebie sprzed lat. Zdecydowanie przybrał na wadze, a jego twarz stała się okrąglejsza. Niezmiennie cieszy się jednak sympatią fanów i tryska dobrym humorem, zarażając pozytywną energią!

Jak zmieniał się Morgenstern przez te wszystkie lata, zobaczysz w naszej galerii. Zresztą nie jest jedynym sportowcem, który po przejściu na emeryturę poluzował dietę. Podobnie było w przypadku choćby Adama Małysza, który po wielu latach dbania o każdy gram masy ciała, mógł wreszcie się od tego odciąć i po zakończeniu sportowej kariery szybko przybrał na wadze.