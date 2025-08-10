Groźny upadek Kamila Stocha w Courchevel! Wszyscy kibice zamarli

Trwa rywalizacja skoczków narciarskich w ramach Letniego Grand Prix w Courchevel. Będzie to okazja do testowania nowego formatu zawodów. Na starcie kwalifikacji stanie 54 zawodników, a do konkursu awansuje 50 z nich. Zostaną oni przydzieleni do dziesięciu pięcioosobowych grup, w których odbędzie się rywalizacja. Awans do finału wywalczy 25 skoczków - dwaj najlepsi zawodnicy z każdej grupy i 5 "lucky loserów" z najwyższymi notami punktowymi.

Grupa 1: miejsca 50., 31., 30., 11. i 10. w kwalifikacjach

Grupa 2: 49., 32., 29., 12. i 9. w kwalifikacjach

Grupa 3: 48., 33., 28., 13. i 8. w kwalifikacjach

Grupa 4: 47., 34., 27., 14. i 7. w kwalifikacjach

Grupa 5: 46., 35., 26., 15. i 6. w kwalifikacjach

Grupa 6: 45., 36., 25., 16. i 5. w kwalifikacjach

Grupa 7: 44., 37., 24., 17. i 4. w kwalifikacjach

Grupa 8: 43., 38., 23., 18. i 3. w kwalifikacjach

Grupa 9: 42., 39., 22., 19. i 2. w kwalifikacjach

Grupa 10: 41., 40., 21., 20. i 1. w kwalifikacjach.

Kibice wstrzymali oddech po upadku Kamila Stocha. Polak nie krył zdenerwowania

Wszyscy liczyli na udany występ jednego z reprezentantów Polski - Kamila Stocha, który w kwalifikacjach uplasował się na 5. miejscu. Utytułowany skoczek poszybował na odległość 129,5 metra, niestety doszło do groźnie wyglądającego upadku przy lądowaniu. Na szczęście 38-latek błyskawicznie podniósł się o własnych siłach, co więcej mimo upadku zajął pierwsze miejsce w swojej grupie, wyprzedzając Yanicka Wassera, Caseya Larsona, Stefana Rainera oraz Zigę Jelara. Miejmy nadzieje, że ten upadek nie wpłynął na zdrowie Stocha.

Te skok zakończony upadkiem według nowego formatu nie będzie się liczył w rundzie finałowej.