Skoki w Courchevel - zasady. Na czym polega nowa formuła grupowa w LGP?

Po ostatnim sezonie w skokach doszło do wielu zmian, a jedną z nich są testy nowej formuły zawodów przeprowadzane w trakcie Letniego Grand Prix. Już podczas inauguracyjnego weekendu w Courchevel zadebiutuje nowy format proponowany przez FIS - "Piątka" (ang. "High Five"). W sobotę skoczkowie rywalizowali jeszcze na tradycyjnych zasadach, ale w niedzielę (10 sierpnia) zmierzą się już w grupach. Jak zostaną one wyłonione? Kluczowe będą kwalifikacje, które rozpoczną dzień o godzinie 10.

Nowy format skoków - zasady zmagań w grupach

Na starcie kwalifikacji stanie 54 zawodników, a do konkursu awansuje 50 z nich. Zostaną oni przydzieleni do dziesięciu pięcioosobowych grup, w których odbędzie się rywalizacja. Awans do finału wywalczy 25 skoczków - dwaj najlepsi zawodnicy z każdej grupy i 5 "lucky loserów" z najwyższymi notami punktowymi.

W serii finałowej noty całej "25" zostaną wyzerowane. Oznacza to, że o zwycięstwie w konkursie zadecyduje jeden, ostatni skok. Jak wygląda podział na grupy w pierwszej serii?

Grupa 1: miejsca 50., 31., 30., 11. i 10. w kwalifikacjach

Grupa 2: 49., 32., 29., 12. i 9. w kwalifikacjach

Grupa 3: 48., 33., 28., 13. i 8. w kwalifikacjach

Grupa 4: 47., 34., 27., 14. i 7. w kwalifikacjach

Grupa 5: 46., 35., 26., 15. i 6. w kwalifikacjach

Grupa 6: 45., 36., 25., 16. i 5. w kwalifikacjach

Grupa 7: 44., 37., 24., 17. i 4. w kwalifikacjach

Grupa 8: 43., 38., 23., 18. i 3. w kwalifikacjach

Grupa 9: 42., 39., 22., 19. i 2. w kwalifikacjach

Grupa 10: 41., 40., 21., 20. i 1. w kwalifikacjach

Skoczkinie też testują nową formułę LGP

Co ciekawe, w Courchevel nowy system przetestują też skoczkinie, choć na starcie staną zaledwie 32 zawodniczki - w tym Polka, Anna Twardosz. Zmusiło to FIS do dostosowania nowego systemu do sytuacji. W rywalizacji kobiet (o godzinie 15:45) listę podzielono na osiem czteroosobowych grup. W finale zaprezentuje się 20 skoczkiń - po dwie najlepsze z każdej grupy i 4 "szczęśliwe przegrane". Zdyskwalifikowana wczoraj Polka wystąpi w ostatniej grupie, między innymi ze znakomitą Niką Prevc.