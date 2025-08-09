Polka wykluczona przez FIS! Miała skakać w LGP. Sędziowie bezlitośni

Pola Bełtowska i Anna Twardosz miały reprezentować Polskę podczas inauguracji Letniego Grand Prix kobiet w skokach narciarskich. Obie skoczkinie udały się do Courchevel, gdzie w piątek (8 sierpnia) odbyła się oficjalna kontrola sprzętu przed startem sezonu. To pokłosie zmian w przepisach, które wprowadzono po wielkim skandalu z norweskimi kombinezonami na ostatnich mistrzostwach świata w Trondheim.

MŚ Trondheim. Dyrektor Pucharu Świata zdruzgotany oszustwem Norwegów. Grożą im dalsze konsekwencje

I choć wszystkie reprezentacje zachwalają przedsezonową współpracę z kontrolerami FIS, wszystkie były w niepewności przed nowym otwarciem w Courchevel. Na miejscu spełniły się ich obawy, bo oficjalna kontrola sprzętu wykazała nieprawidłowości w wielu drużynach. Niestety także w reprezentacji Polski.

QUIZ: Rozpoznasz tych skoczków? Tylko najwięksi kibice sobie poradzą! Pytanie 1 z 20 Zacznijmy od czegoś prostego. Skoczek na zdjęciu to... Dawid Kubacki Adam Małysz Kamil Stoch Następne pytanie

Pola Bełtowska wykluczona przez FIS. Polki zabraknie w Courchevel

Dzień przed pierwszym dniem zawodów we Francji okazało się, że "zatwierdzenia technicznego" nie przeszła Pola Bełtowska. Jak informuje Jakub Balcerski ze Sport.pl, pomiar nogawki jej kombinezonu był o niecały centymetr poza dopuszczalnymi wymiarami. Miało do tego dojść, ponieważ pomiar w kroku i długości jej ręki zmienił się o centymetr, mimo że teoretycznie nie powinno do tego dojść, jeśli przestała już rosnąć.

Problemów podczas kontroli nie miała Twardosz, a także męska reprezentacja w komplecie pięciu skoczków. Tym samym tylko Bełtowska została wykluczona z zawodów przez kontrolerów FIS. Jej koleżanka z kadry oraz Piotr Żyła, Dawid Kubacki, Kamil Stoch, Aleksander Zniszczoł i Paweł Wąsek staną na starcie w Courchevel. Ale Polka nie była jedyną ofiarą nowych przepisów.

Skoki dzisiaj w Courchevel: Transmisja TV i stream online. Gdzie oglądać inaugurację LGP w sobotę 9.08.2025?

Nie tylko Polka ofiarą kontroli

Do inauguracji LGP nie dopuszczono m.in. aż trzech z czterech Finów! Tylko Vilho Palosaari przeszedł kontrolę, a Antti Aalto, Eetu Nousiainen i Kasperi Valto udali się do Courchevel "na wycieczkę". Podobny los spotkał też Włochów Giovanniego Bresadolę i Alexa Insama. O pełną listę "oblanych" dopytał obecny na miejscu Dominik Formela ze Skijumping.pl. Jest ona wręcz szokująca!

"Oni nie przeszli kontroli we Francji:

Antti Aalto (Finlandia)

Eetu Nousiainen (Finlandia)

Kasperi Valto (Finlandia)

Giovanni Bresadola (Włochy)

Alex Insam (Włochy)

Kevin Bickner (USA)

Decker Dean (USA)

Ilja Miziernych (Kazachstan)

Taj Ekart (Słowenia)

Benjamin Oestvold (Norwegia)

Pola Bełtowska (Polska)

Annika Belshaw (USA)

Josie Johnson (USA)

Paige Jones (USA)

Nika Vodan (Słowenia)"