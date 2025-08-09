Polka wykluczona przez FIS! Miała skakać w LGP. Sędziowie bezlitośni

Pola Bełtowska i Anna Twardosz miały reprezentować Polskę podczas inauguracji Letniego Grand Prix kobiet w skokach narciarskich. Obie skoczkinie udały się do Courchevel, gdzie w piątek (8 sierpnia) odbyła się oficjalna kontrola sprzętu przed startem sezonu. To pokłosie zmian w przepisach, które wprowadzono po wielkim skandalu z norweskimi kombinezonami na ostatnich mistrzostwach świata w Trondheim.
MŚ Trondheim. Dyrektor Pucharu Świata zdruzgotany oszustwem Norwegów. Grożą im dalsze konsekwencje
I choć wszystkie reprezentacje zachwalają przedsezonową współpracę z kontrolerami FIS, wszystkie były w niepewności przed nowym otwarciem w Courchevel. Na miejscu spełniły się ich obawy, bo oficjalna kontrola sprzętu wykazała nieprawidłowości w wielu drużynach. Niestety także w reprezentacji Polski.
Pola Bełtowska wykluczona przez FIS. Polki zabraknie w Courchevel
Dzień przed pierwszym dniem zawodów we Francji okazało się, że "zatwierdzenia technicznego" nie przeszła Pola Bełtowska. Jak informuje Jakub Balcerski ze Sport.pl, pomiar nogawki jej kombinezonu był o niecały centymetr poza dopuszczalnymi wymiarami. Miało do tego dojść, ponieważ pomiar w kroku i długości jej ręki zmienił się o centymetr, mimo że teoretycznie nie powinno do tego dojść, jeśli przestała już rosnąć.
Problemów podczas kontroli nie miała Twardosz, a także męska reprezentacja w komplecie pięciu skoczków. Tym samym tylko Bełtowska została wykluczona z zawodów przez kontrolerów FIS. Jej koleżanka z kadry oraz Piotr Żyła, Dawid Kubacki, Kamil Stoch, Aleksander Zniszczoł i Paweł Wąsek staną na starcie w Courchevel. Ale Polka nie była jedyną ofiarą nowych przepisów.
Nie tylko Polka ofiarą kontroli
Do inauguracji LGP nie dopuszczono m.in. aż trzech z czterech Finów! Tylko Vilho Palosaari przeszedł kontrolę, a Antti Aalto, Eetu Nousiainen i Kasperi Valto udali się do Courchevel "na wycieczkę". Podobny los spotkał też Włochów Giovanniego Bresadolę i Alexa Insama. O pełną listę "oblanych" dopytał obecny na miejscu Dominik Formela ze Skijumping.pl. Jest ona wręcz szokująca!
"Oni nie przeszli kontroli we Francji:
- Antti Aalto (Finlandia)
- Eetu Nousiainen (Finlandia)
- Kasperi Valto (Finlandia)
- Giovanni Bresadola (Włochy)
- Alex Insam (Włochy)
- Kevin Bickner (USA)
- Decker Dean (USA)
- Ilja Miziernych (Kazachstan)
- Taj Ekart (Słowenia)
- Benjamin Oestvold (Norwegia)
- Pola Bełtowska (Polska)
- Annika Belshaw (USA)
- Josie Johnson (USA)
- Paige Jones (USA)
- Nika Vodan (Słowenia)"