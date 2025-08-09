Polka wykluczona przez FIS! Miała skakać w LGP. Sędziowie bezlitośni

Kamil Heppen
2025-08-09 11:18

Nie tak wyobrażaliśmy sobie inaugurację Letniego Grand Prix w skokach narciarskich. Pola Bełtowska została wykluczona z zawodów w Courchevel jeszcze przed pierwszym skokiem! To efekt zmian w przepisach, wobec których Polka nie przeszła kontroli i ominie pierwszy weekend letniego sezonu, choć miała skakać we Francji.

Pola Bełtowska

Autor: Alex Marcinowski/SE Pola Bełtowska

Pola Bełtowska i Anna Twardosz miały reprezentować Polskę podczas inauguracji Letniego Grand Prix kobiet w skokach narciarskich. Obie skoczkinie udały się do Courchevel, gdzie w piątek (8 sierpnia) odbyła się oficjalna kontrola sprzętu przed startem sezonu. To pokłosie zmian w przepisach, które wprowadzono po wielkim skandalu z norweskimi kombinezonami na ostatnich mistrzostwach świata w Trondheim. 

I choć wszystkie reprezentacje zachwalają przedsezonową współpracę z kontrolerami FIS, wszystkie były w niepewności przed nowym otwarciem w Courchevel. Na miejscu spełniły się ich obawy, bo oficjalna kontrola sprzętu wykazała nieprawidłowości w wielu drużynach. Niestety także w reprezentacji Polski.

Pola Bełtowska wykluczona przez FIS. Polki zabraknie w Courchevel

Dzień przed pierwszym dniem zawodów we Francji okazało się, że "zatwierdzenia technicznego" nie przeszła Pola Bełtowska. Jak informuje Jakub Balcerski ze Sport.pl, pomiar nogawki jej kombinezonu był o niecały centymetr poza dopuszczalnymi wymiarami. Miało do tego dojść, ponieważ pomiar w kroku i długości jej ręki zmienił się o centymetr, mimo że teoretycznie nie powinno do tego dojść, jeśli przestała już rosnąć.

Problemów podczas kontroli nie miała Twardosz, a także męska reprezentacja w komplecie pięciu skoczków. Tym samym tylko Bełtowska została wykluczona z zawodów przez kontrolerów FIS. Jej koleżanka z kadry oraz Piotr Żyła, Dawid Kubacki, Kamil Stoch, Aleksander Zniszczoł i Paweł Wąsek staną na starcie w Courchevel. Ale Polka nie była jedyną ofiarą nowych przepisów.

Nie tylko Polka ofiarą kontroli

Do inauguracji LGP nie dopuszczono m.in. aż trzech z czterech Finów! Tylko Vilho Palosaari przeszedł kontrolę, a Antti Aalto, Eetu Nousiainen i Kasperi Valto udali się do Courchevel "na wycieczkę". Podobny los spotkał też Włochów Giovanniego Bresadolę i Alexa Insama. O pełną listę "oblanych" dopytał obecny na miejscu Dominik Formela ze Skijumping.pl. Jest ona wręcz szokująca!

"Oni nie przeszli kontroli we Francji:

  • Antti Aalto (Finlandia)
  • Eetu Nousiainen (Finlandia)
  • Kasperi Valto (Finlandia)
  • Giovanni Bresadola (Włochy)
  • Alex Insam (Włochy)
  • Kevin Bickner (USA)
  • Decker Dean (USA)
  • Ilja Miziernych (Kazachstan)
  • Taj Ekart (Słowenia)
  • Benjamin Oestvold (Norwegia)
  • Pola Bełtowska (Polska)
  • Annika Belshaw (USA)
  • Josie Johnson (USA)
  • Paige Jones (USA)
  • Nika Vodan (Słowenia)"
