Skoki dzisiaj w Courchevel: Transmisja TV i stream online. Gdzie oglądać inaugurację LGP w sobotę 9.08.2025?

Letnie Grand Prix oficjalnie rozpoczyna olimpijski sezon 2025/2026. Inauguracja tego cyklu kolejny raz odbędzie się we francuskim Courchevel na skoczni HS132. Od ostatniego konkursu Pucharu Świata minęły dokładnie 132 dni, a w świecie skoków zmieniło się naprawdę sporo. Głównie w kwestii sprzętu, jednak podczas pierwszego weekendu LGP 2025 będziemy także świadkami zmagań w nowej formule grupowej. To dopiero w niedzielę, a w sobotę skoczkowie zmierzą się w tradycyjnych zawodach, które poprzedzą poranny trening i kwalifikacje.

Już o 10:00 zawodnicy pojawią się na belce, a godzinę później rozpoczną się kwalifikacje z udziałem 57 skoczków. O awans do konkursu zaplanowanego na 18:00 powalczy pięciu Polaków - Piotr Żyła (nr 42), Dawid Kubacki (nr 43), Kamil Stoch (nr 46), Aleksander Zniszczoł (nr 52) i Paweł Wąsek (nr 54). Szczególnie duże nadzieje polscy kibice wiążą z występem Stocha, który w zeszłym tygodniu nie dał szans kolegom podczas Letnich Mistrzostw Polski w Wiśle.

LMP w skokach: Błysk Kamila Stocha! 38-latek nie dał szans rywalom w Wiśle

Gdzie oglądać skoki dzisiaj w Courchevel? Transmisja TV i stream online

Dla sympatyków skoków nie mamy jednak najlepszych wieści. Sobotnie kwalifikacje nie będą transmitowane w żadnej telewizji i usłudze streamingowej na terenie Polski. Poranne zmagania skoczków można śledzić wyłącznie za pośrednictwem relacji na żywo FIS lub Berkutschi. Dopiero wieczorne zawody będą transmitowane na kanale Eurosport 1 i w usłudze HBO Max.

Pierwszy ból głowy nowego trenera polskich skoczków. Maciusiak ogłasza przed startem sezonu

Wcześniej, o 15:45, odbędzie się konkurs pań z udziałem Anny Twardosz. Skoczkinie dzień w Courchevel zaczęły od treningu o 8:30, w którym Polka zajmowała 7. i 6. miejsce! Ich rywalizację będzie można obejrzeć na żywo w HBO Max. Poniżej pełen program zawodów LGP w Courchevel na sobotę, 9 sierpnia:

8:30 Oficjalny trening kobiet

10:00 Oficjalny trening mężczyzn

11:00 Kwalifikacje mężczyzn

15:45 Konkurs indywidualny kobiet (HBO Max)

18:00 Konkurs indywidualny mężczyzn (Eurosport 1, HBO Max)